عين على الحكم | ثقة بوديمير أحرجت غرفة تقنية الفيديو أمام ريال مدريد!

ماذا حدث في مواجهة أوساسونا وريال مدريد؟!

استضاف ملعب إل سادار مواجهة نارية بين فريق أوساسونا وضيفه ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حيث دخل أصحاب الأرض المباراة بروح قتالية عالية وسط مؤازرة جماهيرية غفيرة ملأت المدرجات باللون الأحمر.

نجح لاعبو ريال مدريد في فرض إيقاعهم السريع منذ الدقائق الأولى من اللقاء مستغلين حالة الارتباك التي ظهرت في خط دفاع الفريق صاحب الأرض لكن سرعان ما توازنت الأمور وأصبح أوساسونا أفضل.

كان هناك تبادلًا في المحاولات الهجومية من الجانبين وكان أصحاب الأرض أكثر خطورة على مرمى الحارس تيبو كورتوا الذي اضطر للتدخل في أكثر من مناسبة لإنقاذ فريقه من أهداف محققة خاصة في ظل تراجع مستوى التغطية الدفاعية من جانب الضيوف في الشوط الأول.

  • لقطة ركلة الجزاء وبطاقة صفراء متسرعة

    تحولت المباراة إلى قمة الإثارة في الدقيقة 38 عندما انطلق المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير نحو منطقة جزاء ريال مدريد مستغلًا تمريرة بينية متقنة وضعت دفاع الفريق الملكي في مأزق حقيقي. 

    حاول الحارس تيبو كورتوا الخروج لإغلاق الزاوية وتقليل المساحة أمام المهاجم وحدث التحام مباشر بين الطرفين سقط على أثره بوديمير أرضًا وسط صيحات جماهير ملعب إل سادار التي طالبت باحتساب مخالفة فورية. 

    فاجأ الحكم أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس الجميع بإطلاق صافرته ليس لاحتساب خطأ بل لإشهار البطاقة الصفراء في وجه بوديمير بتهمة التحايل والسقوط المتعمد للحصول على ركلة جزاء غير شرعية. 

    تسبب هذا القرار في موجة غضب عارمة بين لاعبي أوساسونا الذين أحاطوا بالحكم للاحتجاج بينما ظل المهاجم الكرواتي هادئًا وهو ينظر إلى الحكم بنظرة تعجب من سرعة اتخاذ قرار الإنذار دون التريث أو مراجعة اللقطة.

    • إعلان

  • صمت بوديمير سلاحه القاتل في وجه القرار المتسرع

    ما لفت أنظار جميع المتابعين في أرض الملعب وخلف الشاشات هو رد فعل أنتي بوديمير الذي اتسم بالهدوء والثقة المطلقة في صحة موقفه. 

    على عكس المعتاد من المهاجمين الذين يدخلون في نوبات صراخ أو توسل للحكم لم يقم بوديمير بأكثر من اعتراض بسيط ثم وقف صامتًا تمامًا لعدة لحظات حتى انعكس القرار.

    كانت ثقة اللاعب في أن الالتحام كان قويًا وواضحًا هي التي أحرجت طاقم التحكيم وغرفة تقنية الفيديو المساعد التي استغرقت قليل من الوقت في فحص الزوايا المختلفة للقطة. 

    وقف بوديمير في مكانه دون حراك ولم يغادر منطقة الجزاء وكأنه يعلم يقينا أن العدالة ستتحقق عبر الشاشات الجانبية للملعب، وبالفعل استدعى حكام التقنية زميلهم في الساحة لمراجعة الحالة وبعد معاينة دقيقة تراجع الحكم عن قراره وقام بإلغاء البطاقة الصفراء وسط فرحة هستيرية من الجماهير ليقوم بوديمير بتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 41 معلنا تقدم فريقه وإحراج كل من شكك في نزاهة سقوطه.

  • جدول مواجهات ريال مدريد في الفترة المقبلة

    ينتظر فريق ريال مدريد جدول مباريات مزدحم للغاية في الفترة القادمة حيث يسعى الفريق لتصحيح مساره والحفاظ على آماله في البطولة القارية المرموقة.

    سيلتقي الفريق الملكي في اختباره القادم مع فريق بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 

    أما على الصعيد المحلي في الدوري الإسباني فسيواجه ريال مدريد نظيره فريق خيتافي يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مارس المقبل، ويلي ذلك رحلة لمواجهة فريق سيلتا فيجو يوم السبت الموافق 7 من شهر مارس.

    وتستمر المواجهات بلقاء فريق إلتشي يوم 14 من شهر مارس قبل الدخول في صدام ناري مرتقب أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد يوم 22 من شهر مارس، كما سيلتقي الفريق مع ريال مايوركا يوم 5 من شهر أبريل ثم يستضيف فريق جيرونا يوم 12 من نفس الشهر.

  • خارطة ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة

    قبل انطلاق صافرة البداية في هذه الجولة المثيرة كان ريال مدريد يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متفوقًا بفارق ضئيل عن ملاحقه المباشر نادي برشلونة الذي جمع 58 نقطة في المركز الثاني. 

    جاء فريق فياريال في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها في الأسابيع الماضية بينما احتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 45 نقطة. 

    من جانب آخر يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 42 نقطة يليه فريق إسبانيول في المركز السادس برصيد 35 نقطة. 

    وفي صراع المناطق الدافئة يحل فريق سيلتا فيجو سابعًا برصيد 34 نقطة وهو نفس رصيد فريق أتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف. 

