عين على الحكم | أليخاندرو مونيز "يغمض" عينيه لإنقاذ ريال مدريد من بطاقة حمراء أمام إشبيلية!

قبل الهدف الأول لريال مدريد، والذي سجله الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 38، تعرض البرازيلي رودريجو لعرقلة واضحة على حدود منطقة الجزاء، وطالب لاعبو الملكي بطرد ماراكاو مدافع إشبيلية.

أثار قرار الحكم الاكتفاء بمنح المدافع ماركاو بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على رودريجو غضب لاعبي "الملكي" الذين طالبوا بالطرد المباشر. وقد أوضح الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس لصحيفة "آس" سبب عدم تدخل تقنية الفيديو (فار)، مشيراً إلى أن ماركاو لم يُثبت قدمه على ساق اللاعب البرازيلي بشكل كامل، مؤكداً أن الحالة كانت ستستوجب الطرد المباشر فقط لو كان الالتحام مباشراً مع تثبيت القدم، وهو ما لم يتحقق في هذه اللقطة رغم خطورتها.

المفارقة أن "ماركاو" حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد ارتكاب خطأ في تدخل متهور بالدقيقة 68، ليطرد بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني.