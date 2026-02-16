عين على الحكم | الآن ربما يترحم جمهور الهلال على علي البليهي .. بابلو ماري يفلت بأعجوبة من الطرد أمام الوحدة

الزعيم السعودي يستضيف نظيره الإماراتي حاليًا، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

يدخل الهلال المباراة محتلًا صدارة جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 19 نقطة، فيما يحل الوحدة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وقد ضمن كلاهما التأهل لدور الـ16.

ويدير لقاء الليلة الحكم الصيني ما نينج، وقد أثار قراره في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعض الجدل..