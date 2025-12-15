عين على الحكم | "عيني عينك" .. لمسة يد دون ضربة جزاء تثير جنون المنتخب السعودي أمام الأردن

الأخضر يلتقي بالنشامى حاليًا، في مباراة كان شوطها الأول مملًا لحد كبير، في ظل عدم وجود هجمات خطيرة على كلا المرميين.

لكن اشتعلت الأجواء في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بعدما قاد الصقور الخضر هجمة خطيرة على مرمى النشامى..

تلك الهجمة انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام لاعب الوسط عبدالله الخيبري، وفي طريقها وداخل منطقة الجزاء تحديدًا، اصطدمت الكرة في "كوع" ذراع مهند أبو طه، وهنا طالب لاعبو السعودية باحتساب ضربة جزاء لصالحهم.