تسبب الحكم الباراجواياني خوان جابرييل في جدل كبير خلال مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأردني، على استاد البيت في مدينة الخور، في ثاني مباريات نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
عين على الحكم | "عيني عينك" .. لمسة يد دون ضربة جزاء تثير جنون المنتخب السعودي أمام الأردن
ما القصة؟
الأخضر يلتقي بالنشامى حاليًا، في مباراة كان شوطها الأول مملًا لحد كبير، في ظل عدم وجود هجمات خطيرة على كلا المرميين.
لكن اشتعلت الأجواء في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بعدما قاد الصقور الخضر هجمة خطيرة على مرمى النشامى..
تلك الهجمة انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام لاعب الوسط عبدالله الخيبري، وفي طريقها وداخل منطقة الجزاء تحديدًا، اصطدمت الكرة في "كوع" ذراع مهند أبو طه، وهنا طالب لاعبو السعودية باحتساب ضربة جزاء لصالحهم.
ما هو القرار النهائي؟
حكم الساحة الباراجواياني خوان جابرييل لم يحتسب أي شيء في اللقطة، ومع ضغط لاعبي المنتخب السعودي، أوقف اللعب، في انتظار قرار تقنية الفيديو.
لكن طاقم حكام تقنية الفيديو رأوا أن الاصطدام بالكوع لم يكن بشكل غير طبيعي، ومن ثم أيد قرار حكم الساحة بعدم احتساب ضربة جزاء للصقور الخضر.
هل أخطأ الحكم؟
من جانبها، لجأت صحيفة "الرياضية" السعودية للحكم المصري محمد كمال ريشة، للاستفسار عن مدى صحة قرار الحكم الباراجواياني بعدم احتساب ضربة جزاء للأخضر.
وقد عارض ريشة قرار خوان جابرييل وطاقم تقنية الفيديو في مباراة السعودية والأردن، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن تحتسب لمسة يد غير قانونية على أبو طه ومن ثم جزائية للصقور الخضر.
وقال المستشار التحكيمي المصري: "الحكم أغفل ركلة جزاء مستحقة للأخضر بعد اعتراض اللاعب مهند أبو طه الكرة داخل منطقة الجزاء بيده، التي كانت في وضع غير مبرر".
اعتراض سعودي
الإعلاميون السعوديون عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أعربوا عن صدمتهم من عدم احتساب ضربة جزاء لصالح منتخبهم..
عبر سبيل المثال لا الحصر، علق خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير": "عيني عينك.."، في إشارة لظلم الأخضر بشكل مفضوح.
فيما كتب الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل: "كيف ما فيها شيء؟!، تكبير جسم يا هووووو".
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، واختتام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي بسبع نقاط، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
مشوار الأردن لنصف النهائي
بالانتقال للنشامى، فقد استهلوا مشواره في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري (3-0).
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
فيما كان الانتصار في ربع النهائي أمام العراق بهدف نظيف.
الخصم المرتقب
الفائز من مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأردني المقامة حاليًا بنصف نهائي كأس العرب قطر 2025، من المقرر أن يصطدم بالمنتخب المغربي في النهائي، على استاد لوسيل، في 18 من ديسمبر الجاري.
أسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي عبروا للنهائي بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة.
وكان المغاربة قد حصدوا سبع نقاط بدور المجموعات منتصرين أمام جزر القمر (3-1)، والسعودية (1-0)، فيما تعادلوا أمام عمان (0-0).
وفي ربع النهائي، كان الفوز المغربي أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، ثم الانتصار أمام الإمارات في نصف النهائي.