45 دقيقة أولى من مواجهة الأهلي والنجمة، كان بطلها الحكم أحمد الرميخاني، إذ طالبه نجوم الراقي باحتساب خمس ضربات جزائية لصالحهم، لكنهم لم يستجب لهم سوى مرة وحيدة.
عين على الحكم | حالات حيرت الجمهور وتقنية الفيديو والرميخاني .. 5 ضربات جزائية تشعل الأجواء في مواجهة الأهلي والنجمة
الأهلي يستضيف النجمة
يحل النجمة حاليًا ضيفًا على الراقي، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن النصر؛ صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الهلال "المتصدر"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة الـ23 بعد.
أما النجمة فيحل بالمركز الـ18 والأخير برصيد ثماني نقاط فقط، ويتعقد موقفه مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.
ثلاث مطالب أهلاوية .. والرميخاني والفيديو يرفضان
الجدل التحكيمي في المباراة بدأ مع الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، حيث سقط المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بعد احتكاك مع البرازيلي سامير كايتانو دي سوزا؛ لاعب النجمة.
سامير أمسك بجسد توني مانعًا إياه من التحرك أمام المرمى مباشرةً، لكن رغم المطالب الأهلاوية، أشار الرميخاني إلى استمرار اللعب، رافضًا حتى الرجوع لتقنية الفيديو.
الحالة الجدلية الثانية في الشوط الأول أيضًا كانت في الدقيقة 15، حيث سقط المدافع البرازيلي روجر إيبانيز بعد إمساك من مدافع النجمة المصري نبيل عماد "دونجا"، إلا أن الحكم الرميخاني كذلك أشار إلى استمرار اللعب دون احتساب ضربة جزاء، كذلك دون مراجعة تقنية الفيديو.
والمشهد تكرر مرة ثالثة في الدقيقة 29، حيث عاد إيفان توني لطلب ضربة جزاء بداعي تدخل بالقدم من ناصر الحليل، لكن الحكم أوضح أن لاعب النجمة لعب على الكرة أولًا قبل الاصطدام بقدم مهاجم الأهلي.
الرميخاني يستجيب للأهلي في المرة الرابعة
الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، شهدت الرجوع الأول من الحكم أحمد الرميخاني إلى تقنية الفيديو، لمراجعة حالة ضربة جزاء لصالح الأهلي.
في تلك الدقيقة، اصطدمت الكرة في يد البرتغالي جوجا؛ لاعب النجمة، وسط شكوك من الحكم عما إذا كانت اصطدمت في كتفه أولًا أم في يده مباشرةً .. وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر احتساب ضربة جزاء للراقي.
لكن لسوء الحظ الراقي، أهدر المهاجم الإنجليزي إيفان توني الجزاء، بعدما سددها في وسط المرمى، وتصدى لها الحارس البرازيلي فيكتور براجا.
وقد أيد الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة لصحيفة "الرياضية" قرار الرميخاني في هذه الحالة، مؤكدًا أن الكرة لمسة يد جوجا، ما استدعى احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي.
الرميخاني يتراجع عن قراره
خامس حالة جدلية في تلك المباراة، كانت مع الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعدما أطلق الحكم أحمد الرميخاني صافرته معلنًا احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، بداعي اصطدام الحارس فيكتور براجا بالمهاجم إيفان توني.
في تلك الأثناء، ثار نجوم النجمة والجهاز الفني استغرابًا من قرار الحكم، الذي تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو، مؤكدًا وصول براجا للكرة أولًا قبل الاصطدام بالإنجليزي.
في الأخير، انتهى الشوط الأول من مواجهة النجمة والأهلي، بتقدم الأول بهدف وحيد، سجله البرازيلي لازارو في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.