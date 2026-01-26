عين على الحكم | هدف بـ"السنتيمتر" للاتحاد يشعل غضب لاعبي الأخدود

شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الأخدود، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة السعودي شكري الحنفوش، الذي تم تكليفه لإدارة هذه المواجهة رسميًا.

الاتحاد يستضيف فريق الأخدود الأول لكرة القدم حاليًا، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.