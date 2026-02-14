أثار الحكم فيديريكو لابيينا، الذي يدير مباراة القمة بين إنتر ويوفنتوس، لقطة مثيرة للجدل، بشأن طرد أحد نجوم اليوفي، خلال الشوط الأول من المواجهة، فماذا حدث؟
عين على الحكم | طرد من الهواء .. لابيينا يفسد قمة إنتر ويوفنتوس!
طرد دون إعاقة!
وقرر لابيينا منح بطاقة حمراء إلى ظهير يوفنتوس، بيير كالولو، في الدقيقة 42، بداعي الإنذار الثاني، ليثير جنون اللاعب الذي أكد عدم ارتكابه مخالفة في لقطة الطرد.
وأظهر الناقل الرسمي، إعادة للقطة كالولو عن قرب، الذي نال مخالفة إعاقة للاعب الإنتر، أليساندرو باستوني، حيث لم يمد كالولو قدمه على المنافس.
لماذا لم يتدخل الفار؟
واكتفى الحكم بمنح البطاقة الصفراء الثانية، دون العودة إلى تقنية الفيديو، والتي يتوجب عدم تدخلها في حالات الإنذار، وإنما تتدخل في حالات الطرد المباشر.
وانفعل كالولو بشكل كبير على قرار الحكم، فيما يمكن تبرير الواقعة من قِبل باستوني، بأن لاعب اليوفي جذب قميصه قبل السقوط فوق أرض الميدان.
ما حدث في الشوط الأول
ولعب أندريا كامبياسو دور البطولة في تعادل الفريقين بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من عمر المباراة، حيث تسبب بهدف خاطئ في مرماه، خلال الدقيقة 17، ثم ردّ بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 26.
باستوني "محظوظ"
ولعل أليساندرو باستوني، مدافع الإنتر، كان محظوظًا باعتبار الحكم تلك اللقطة، بمثابة إدانة على بيير كالولو، بدلًا من إنذاره على "ادعاء" السقوط، حيث يملك باستوني في جعبته بطاقة صفراء، ما كان سيعني منحه إنذارًا ثانيًا ومن ثم بطاقة حمراء.