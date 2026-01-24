Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | "صافرة لأول مرة" تنقذ ذراع وولفرهامبتون من إبداع عمر مرموش!

اختبار صعب لحكم لأول مرة..

"المهمة الأولى .. اختبار صعب"، هكذا كان حال الحكم فاراي هالام، الذي تقرر إسناده مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

في أولى مشاركة بمسيرته التحكيمية في البريمييرليج، اتخذ هالام قرارًا أثار الكثير من الجدل، بشأن ركلة جزاء لم تحتسب لصالح مانشستر سيتي.

  • ماذا حدث؟

    وطالب المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بالحصول على ركلة جزاء، بداعي خطأ لمسة يد على مدافع الوولفز، يارسون موسكيرا.

    واستقبل مرموش كرة طويلة، استلمها بطريقة رائعة، وبينما كان يحاول مراوغة موسكيرا، اصطدمت الكرة بذراعه، ليعود مهاجم السيتي، للاستحواذ على الكرة ويسددها في العارضة، فيما أشار بعد ذلك للحكم، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء.

  • الحكم قال لا!

    واستغرق الحكم الإنجليزي، وقتًا طويلًا لمراجعة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو VAR، قبل أن يعود ويقرر استئناف اللعب، دون احتساب ركلة جزاء، بداعي أن وضع الجسد كان طبيعيًا لمدافع وولفرهامبتون الذي كان قريبًا من مرموش، لحظة رفع الكرة بقدمه.

  • حرمان من هدف ثانٍ

    وبقراره "الجدلي" باستئناف اللعب، حرم الحكم هالام، المهاجم عمر مرموش، من تسجيل ثاني أهدافه في مرمى وولفرهامبتون، خلال الشوط الأول من عمر المباراة المقامة على ملعب الاتحاد.

    وتمكن مرموش من تسجيل أول أهدافه في البريمييرليج، هذا الموسم، بعد متابعة رائعة لكرة عرضية من ماتيوس نونيز، في الدقيقة السادسة.

  • مرموش يشارك وهالاند "على الدكة"

    وقرر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، منح الفرصة لعمر مرموش، للمشاركة أساسيًا أمام وولفرهامبتون، مع إبقاء النرويجي إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

    ولم يتم استبعاد هالاند من تشكيلة مانشستر سيتي منذ أن بدأ على مقاعد البدلاء ضد باير ليفركوزن في 25 نوفمبر، بينما لم يغب عن أي مباراة كاملة منذ مباراة كأس كاراباو في سوانزي في 29 أكتوبر.

    واعترف جوارديولا الأسبوع الماضي بعد مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل أن هالاند كان "مرهقًا".

    قدم المهاجم النرويجي أداءً سيئًا للغاية خلال هزيمة مانشستر سيتي 2-0 أمام مانشستر يونايتد، وأضاع عدة فرص في الهزيمة المفاجئة 3-1 أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

    وأخيرًا اتخذ جوارديولا إجراءً بترك هدافه الأبرز خارج التشكيلة في مباراة وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي.

  • المباراة الأولى لـ"جيهي"

    يلعب مارك جيهي، أحدث لاعب انضم إلى مانشستر سيتي، أول مباراة له مع النادي ضد وولفرهامبتون بعد انتقاله من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار).

    سيلعب جيهي إلى جانب عبد القادر خوسانوف، ومن المتوقع أن يضفي بعض القيادة والخبرة التي تشتد الحاجة إليها على دفاع سيتي الذي تضرر بشدة بسبب إصابات جون ستونز ويوسكو جفارديول وروبن دياش.

    وصف جيهي شعوره بالانضمام إلى فريق جوارديولا قائلاً: "هذا الانتقال يشعرني وكأنه تتويج لكل الجهد الذي بذلته في مسيرتي المهنية، أنا الآن في أفضل نادٍ في إنجلترا وأنا جزء من فريق لا يصدق من اللاعبين، أشعر بالسعادة لقول ذلك، أريد أن أنمو كلاعب وكشخص، وأعلم أن ذلك سيحدث في هذا النادي".

    وأكمل: "أنا أحب كرة القدم - لقد أعطتني الكثير لفترة طويلة - والقدرة على مواصلة تطوري في مانشستر سيتي هي لحظة خاصة جدًا بالنسبة لي ولعائلتي، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل الآن، أريد أن ألتقي بزملائي في الفريق، وأتدرب بجد، وأفهم ما يتوقعه المدرب مني، ثم أظهر لجماهير سيتي ما يمكنني فعله".

