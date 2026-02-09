Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | مسك ودفع .. وفغاني يتجاهل ركلة جزاء للأهلي أمام الوحدة!

أثار الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، قرارات جدلية، أثناء إدارة مباراة الأهلي ضد الوحدة الإماراتي، والمقامة على ملعب آل نهيان، ضمن الجولة السابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026.

وبات الأهلي يلعب على ضمان مركز متقدم في جدول الدوري، بعد تأكيد تأهله بشكل رسمي، إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية، برفقة الوحدة، بالوصول إلى النقطة الـ13.

  • ركلة جزاء لم تحتسب

    ورصدت عدسات المباراة، مدافع الوحدة، لوكاس بيمينتا، وهو يجذب اللاعب إيبانيز ثم يدفعه على أرض الملعب، في الدقيقة 20، وسط مطالبات أهلاوية باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي.

    • إعلان

  • القرار الذي فجر غضب اللاعبين

    وبعد ثلاث دقائق، عاود لاعبو الأهلي للاعتراض على قرار الحكم، على خلفية قيام بيمينتا بمخالفة جديدة على اللاعب ماتياس جونسالفس، دون إشهار أي بطاقة.

    وتسبب اعتراض اللاعبين على قرار الحكم بإشهار بطاقة صفراء في وجه الحارس إدوارد ميندي، والمهاجم إيفان توني.

  • غيابات الأهلي أمام الوحدة

    وتأكد غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الأهلي في مباراة الوحدة الإماراتي، حيث أبدى زكريا هوساوي، ظهير الأهلي، شكواه من وعكة صحية، قبل سفر البعثة إلى مدينة دبي، بعدة ساعات، ما دفع طبيب النادي، للتوصية ببقائه في جدة، وعدم سفره برفقة الفريق.

    وانضم هوساوي إلى قائمة الغائبين عن مواجهة الوحدة، برفقة ميريح ديميرال الذي يعاني من إصابة عضلية، وويندرسون جالينو الذي تعرض لإصابة خفيفة.

    في المقابل، قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، استدعاء ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق الجديد، المنضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية، لقائمة الفريق، من أجل تعويض الغيابات.

  • Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 14 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 20 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    أخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
شباب أهلي دبي crest
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
الوحدة crest
الوحدة
الوحدة
0