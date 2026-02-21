عين على الحكم | لم يرحم صدمة الاتحاد .. طرد مبكر يزيد إثارة كلاسيكو الهلال!

كان من المتوقع أن نشهد إثارة كبرى في ملعب المملكة أرينا، عند احتضان مباراة الكلاسيكو ببين الهلال والاتحاد، ولكن أن نشهد بطاقة حمراء، في الدقائق الأولى، فهو أمر يتجاوز حدود الإثارة.

في صراع بين المتصدر والسابع، يلتقي الهلال والاتحاد، في الرياض، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم إسباني، لقيادة الكلاسيكو، بقيادة ريكاردو دي بيرجوس، ويعاونه إيكر دي فرانسيسكو وألفريدو رودريجيز، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، كما يقود سيزار سوتو تقنية الفيديو، ويعاونه مارتا هويرتا.