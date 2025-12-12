عين على الحكم | "كولينا العرب" يثير الجدل .. تجاهل ذراع لاعب الجزائر وحرم الإمارات من التأهل في الـ90!

ولعلّ من أغرب التعليقات التي صاحبت المباراة، ما قاله معلق قناة الكأس القطرية، خالد الحدي، حينما وصف الحكم الأردني أدهم مخادمة، بأنه يشبه الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا، الذي أدار نهائي كأس العالم 2002، في "العيون الزرقاء".

ويملك الحكم أدهم مخادمة، مسيرة طويلة في الملاعب الآسيوية والدولية، إلا أنه كثيرًا ما اتخذ قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، فيما تحدث عنه الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي وصفه بأنه من أفضل الحكام في القارة.

الجدير بالذكر أن الحكم الأردني يملك ذكريات مؤلمة مع جماهير عملاقي الرياض، حيث سبق وأن شن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق، هجومًا كبيرًا ضد الحكم أدهم مخادمة، بداعي ارتكاب أخطاء تحكيمية جسيمة، تسببت في خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية العربية، بعد الخسارة أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-2)، حيث غرد برسالة قال فيها "بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية، وهذا الحكم موقوف في بلاده، ويدير مباراة خروج مغلوب.. ماذا تنتظر من حكم موقف من بلاده؟ مسخرة مسخرة.."

أما عن الهلال، فإن مخادمة أدار المباراة التي شهدت خسارة الأزرق أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما قرر الحكم الأردني، احتساب 3 ركلات جزاء لصالح العين.

في المقابل، كان مخادمة شاهدًا على لقطة تاريخية للمنتخب السعودي، في المباراة التي تأهل فيها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق في ملحق التصفيات.