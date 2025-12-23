"سيحب هذا المنصب" .. نجم ليفربول السابق يكشف الوجهة المفضلة لكلوب في حالة العودة للتدريب!

في الوقت الحالي، لا يبدو أن كلوب في عجلة من أمره لاختبار نظرية ريسه. على الرغم من ارتباطه بفرق أوروبية عملاقة مثل ريال مدريد، فقد أشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه راضٍ عن نمط حياته الحالي. يتيح له دوره الحالي الابتعاد عن حدة المنافسة الأسبوعية، لكن المدير الفني لم يغلق الباب تمامًا أمام التدريب.
قال في بودكاست The Diary of a CEO: "قلت إنني لن أدرب فريقًا آخر، فريقًا مختلفًا، في إنجلترا. هذا يعني أنه إذا كان ليفربول، نعم، من الناحية النظرية هذا ممكن".
ومع ذلك، على عكس العديد من أقرانه، لا يرى كلوب الإدارة كشيء أساسي لوجوده. بدلاً من ذلك، تحدث بصراحة عن كيف استهلكت هذه الوظيفة حياته الشخصية، مما أدى إلى تآكل التوازن الذي يقدّره الآن بشدة. في مقابلة مع صحيفة Welt الألمانية، تحدث الألماني عن الرؤية الضيقة التي حددت مسيرته المهنية.
قال: "كنت في نفق، لكن لم أكن أبدًا مع نفسي. الآن أنا أهتم بنفسي أكثر. قد يبدو هذا سخيفًا، لكنني توقفت عن فعل ما كنت أريد دائمًا أن أفعله. لكن هذا أبعدني كثيرًا عن الحياة الطبيعية، وفي النهاية لم يعد لدي حياة طبيعية، كانت سيارتي تعرف ثلاثة طرق - إلى الملعب، إلى ساحة التدريب، والمنزل. ومن المحبط أنه على الرغم من أنني استقبلت العديد من الزوار في ليفربول، إلا أنني بالكاد كان لدي وقت لهم. في الأشهر الأربعة الماضية، حضرت حفلتي زفاف - قبل ذلك، لم أحضر أي زفاف خلال 23 عامًا.
"لكنني لا أريد ذلك [الإدارة] بعد الآن. لدي الآن وظيفة ترضيني وهي أيضًا مكثفة. لا أنام في الصباح ولا أخلد إلى النوم في وقت متأخر من الليل، لكن يمكنني تنظيم عملي بشكل أفضل. زوجتي، على سبيل المثال، سعيدة جدًا بذلك لأننا نستطيع التخطيط للأمور بشكل أفضل مما كنا نفعل من قبل."