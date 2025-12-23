"سيحب هذا المنصب" .. نجم ليفربول السابق يكشف الوجهة المفضلة لكلوب في حالة العودة للتدريب!

أعاد كلوب، خلال فترة قيادته التي استمرت قرابة تسع سنوات في ليفربول، تشكيل الهوية الحديثة للنادي. فقد حول الريدز إلى منافسين متسلسلين على أعلى مستوى، وبلغ ذلك ذروته بفوزهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، الذي أنهى انتظارًا دام 30 عامًا للسيطرة المحلية.

بحلول الوقت الذي غادر فيه في نهاية موسم 2023-24، كان كلوب قد حقق كل الألقاب الكبرى المتاحة واستعاد مكانة ليفربول بين نخبة أوروبا.

وعلى الرغم من أن عقده كان لا يزال ساريًا لمدة عامين، اختار كلوب المغادرة وفقًا لشروطه الخاصة. لم يكن الدافع وراء هذا القرار هو النتائج، بل الإرهاق.

وتحدث الألماني بصراحة في خطاب الوداع، معترفًا بأن متطلبات المنصب قد أرهقته في النهاية. منذ مغادرته ليفربول، تولى كلوب منصبًا استراتيجيًا رفيعًا في مجموعة ريد بول كرئيس عالمي لكرة القدم، حيث يشرف على شبكة من الأندية بدلاً من العيش من مباراة إلى أخرى.