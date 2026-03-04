Getty Images Sport
عودة نيمار؟ نجم سانتوس أمامه مباراتان ليحجز مكانه في منتخب البرازيل، بعد إصابة رودريغو ومخاوف إستيفاو، مما يفتح له فرصة المشاركة في أول مباراة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي
العد التنازلي لقائمة أنشيلوتي
وفقًا لـ UOL، عاد نيمار رسميًا إلى دائرة اهتمام المنتخب البرازيلي. مع بقاء 12 يومًا فقط على إعلان تشكيلة المنتخب للفترة الدولية الأخيرة قبل كأس العالم، تؤكد مصادر قريبة من الجهاز الفني أن نجم سانتوس يخضع لمراقبة دقيقة. لكن عودته تعتمد كليًا على قدرته على إظهار قدرة بدنية ثابتة.
وقد تعقّدت السباق مع الزمن بسبب خروج سانتوس المبكر من بطولة كامبيوناتو باوليستا، مما أفسد خطط إقامة سلسلة أطول من المباريات. ونتيجة لذلك، لم يتبقّ لنيمار سوى مباراتين - ضد ميراسول في 10 مارس وكورينثيانز في 15 مارس. ويجب عليه أن يستغل هاتين المباراتين لإقناع أنشيلوتي بأنه جاهز لمواجهة صعوبات كرة القدم الدولية قبل إعلان التشكيلة النهائية للمنتخب في 16 مارس.
أزمة الإصابات تفتح الباب
الباب قد انفتح أمام صانع الألعاب المخضرم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة الإصابات المتزايدة التي تعاني منها صفوف الهجوم البرازيلي. تعاني المنتخب الوطني حاليًا من خسارة فادحة تتمثل في غياب نجم ريال مدريد رودريغو. فقد تعرض المهاجم لتمزق شديد في أربطة الركبة، مما أدى إلى استبعاده نهائيًا عن بقية الموسم المحلي، والأهم من ذلك، عن بطولة كأس العالم المقبلة.
علاوة على ذلك، زادت المخاوف المستمرة بشأن تعافي نجم تشيلسي إستيفاو من إصابة عضلية من صعوبة اختيار التشكيلة بالنسبة للطاقم الفني قبل المباريات الودية. إذا فشل المهاجم الشاب في العودة إلى المنافسة في الوقت المناسب مع البلوز، فقد يستلزم نقص الخيارات الهجومية المناسبة استدعاء نيمار مرة أخرى. يقدم هذا السيناريو غير المتوقع فرصة فريدة للرقم 10 الأسطوري ليظهر أخيرًا لأول مرة تحت قيادة المدرب الإيطالي.
المتطلبات البدنية وموقف أنشيلوتي
يواصل طاقم أنشيلوتي المساعد متابعة بيانات أداء كل لاعب في قائمتهم المختصرة بدقة، وتظل المقاييس البدنية هي العقبة الرئيسية أمام لاعب سانتوس. طوال العام الماضي، حتى عندما كان نيمار نشطًا على أرض الملعب، كان اللجنة الفنية تعتبر أرقام أدائه البدني أقل بكثير من المستوى العالي المطلوب للمنافسة في منتخب كأس العالم المتطلب.
يشتهر المدرب الإيطالي بموقفه الصارم تجاه لياقة اللاعبين وانضباطهم التكتيكي وحالتهم البدنية العامة. ويؤكد أعضاء المنتخب الوطني أن المدرب لا يسمح بأي تنازلات فيما يتعلق بالجاهزية البدنية. وهو يصر بشدة على أن يكون قادرًا على الاعتماد على جميع اللاعبين الذين اختارهم بنسبة 100٪، دون أي قيود طبية وبمستوى عالٍ من المتطلبات البدنية خلال المباريات الدولية المكثفة.
الفرصة الأخيرة للعودة إلى كأس العالم
من وجهة نظر اللاعب الشخصية، فإن الحالة المزاجية الداخلية هي حالة من الثقة الهادئة حيث يستعيد لياقته البدنية بثبات في البرازيل. بعد عملية إعادة تأهيل مخططة بدقة بعد جراحة الركبة، يقال إن نيمار يشعر بقوة أكبر وبألم أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة. وقد أخر عودته إلى الملاعب التنافسية عن قصد لضمان وصوله إلى مرحلة متقدمة من اللياقة البدنية دون أي إزعاج مستمر.
لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك في المباريات الودية المرتقبة ضد فرنسا وكرواتيا في 26 و 31 مارس. هناك إجماع متزايد بين المطلعين على أن غيابًا آخر عن هذه التشكيلة المحددة سيقلل بشكل كبير من فرصه الواقعية في الانضمام إلى التشكيلة النهائية لكأس العالم في مايو. تقول بعض الأصوات داخل هيكل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) إن فترة مارس توفر فرصة حيوية لأنشيلوتي لمراقبة أخلاقيات عمل نيمار عن كثب أثناء التدريب.
