تفوق على منشوره التاريخي .. عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري بموقع إنستجرام!

تحدث ميسي إلى صحيفة سبورت الإسبانية ، وكشف عن عمق المشاعر التي لا يزال يشعر بها تجاه العاصمة الكاتالونية.

"أريد حقًا العودة إلى هناك، نحن نفتقد برشلونة كثيرًا"، قال. "أنا وزوجتي وأولادي نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة إليها. لدينا منزلنا هناك، وكل شيء، لذلك هذا ما نريده. أنا أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه لأنني منذ أن غادرت إلى باريس، لم أعد إلى كامب نو، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".

لا يزال ميسي يشعر بألم مستمر بسبب رحيله غير المهيب عن برشلونة، وقد تأثر مرة أخرى وهو يسترجع الذكريات. قال: "بقيت لديّ شعور غريب بعد رحيلي، بسبب الطريقة التي حدث بها كل شيء، لأنني انتهيت بلعب سنواتي الأخيرة بدون جماهير، بسبب الوباء. بعد أن قضيت حياتي كلها هناك، لم أغادر بالطريقة التي تخيلتها، بالطريقة التي حلمت بها.

"تخيلت، كما قلت، أن ألعب كامل مسيرتي في أوروبا، في برشلونة، ثم، نعم، أن آتي إلى هنا كما فعلت، لأن ذلك كان خطتي، ما أردته. وحسنًا، كان الوداع غريبًا بعض الشيء أيضًا، بسبب الوضع، بسبب كل شيء. لكن حسنًا، أعتقد أن حب الجماهير سيبقى دائمًا، بسبب ما قلت، بسبب كل ما مررنا به".