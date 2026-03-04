"تضارب مصالح" يفجر أزمة بين ريال مدريد ومبابي .. الفرنسي يرفض خطة إنقاذ الموسم ويذهب لـ"صانع المعجزات" لعلاج إصابته!

يستمر النجم الفرنسي كيليان مبابي في تصدر العناوين هذا الموسم، بسبب أهدافه الغزيرة مع ريال مدريد، وكذلك الأزمات التي يعيشها منذ انتقاله إلى الميرينجي.

صاحب الـ27 سنة يقدم مستويات مميزة على الجانب الفردي، سجل 38 هدفًا ولعب 6 تمريرات حاسمة، رغم كل الفوضى المحيطة به في ملعب سانتياجو بنرابيو.

ريال افتقد لخدمات مبابي في الهزيمة الأخيرة أمام خيتافي، والتي جعلت حظوظ الميرينجي غاية في الصعوبة من أجل الفوز بالدوري الإسباني، مما يجعل الفريق مهددًا بخسارة "كل شيء هذا الموسم".

تلك الاحتمالية أصبحت قريبة جدًا من التحقق، بسبب إصابة رودريجو بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى باقي الغيابات الأخرى بالفريق، ولكن تظل مشكلة مبابي هي الأكبر والأكثر تأثيرًا.

اللاعب يعاني من مشكلة في الرباط الصليبي الخلفي لركبته اليسرى، مما يجعل موسمه على المحك، والوضع في ريال مدريد لا يحتمل ذلك أبدًا!