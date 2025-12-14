AFP
عودة شتشيسني تشعل منافسة جديدة في برشلونة.. وشكوك حول "حالة" ليفاندوفسكي!
منافسة بين شتشيسني وتير شتيجن
تعتبر عودة الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني وغياب روبرت ليفاندوفسكي، هما الخبران الأبرز في تدريبات الفريق الكتالوني اليوم الأحد، قبل يومين من زيارة فريق جوادالاخارا يوم الثلاثاء في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
غاب شتشيسني عن مباراة برشلونة وأوساسونا أمس السبت في الدوري الإسباني، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء، حيث جلس على مقاعد البدلاء الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي عاد بعد غياب طويل.
يتنافس الحارس البولندي على مركز مع مارك تير شتيجن لحراسة المرمى أمام الفريق صاحب المركز السابع عشر في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعد أن حصل الحارس الألماني على التصريح الطبي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي للمباراة الأوروبية ضد آينتراخت فرانكفورت بعد أربعة أشهر و10 أيام من جراحته بسبب مشاكل أسفل الظهر التي منعته من اللعب منذ شهر يونيو.
غياب ليفاندوفسكي
أما بالنسبة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فهو ضمن مجموعة اللاعبين الذين بقوا في صالة الألعاب الرياضية كإجراء احترازي مع بقية الأساسيين، الذين يتحملون عبئاً كبيراً من المباريات في هذه المرحلة من الموسم.
المهاجم، الذي أجرى بعض تمارين الإحماء في الشوط الثاني، لم يلعب أي دقيقة أمام أوساسونا ووصل للمباراة وهو يعاني من انزعاجات في الظهر.
وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، نقلاً عن هانز فليك، إنه كان يعاني أيضاً من انزعاجات في أوتار الركبة (العضلة الخلفية) في ساقه اليمنى.
يمكن لتدريبات غدٍ الإثنين والمؤتمر الصحفي لهانز فليك أن يوضحا المشهد، لكن تواجده في جوادالاخارا لا يزال محل شك. ليفاندوفسكي، الذي كان أساسياً في ست من آخر ثماني مباريات رسمية لبرشلونة، شاهد كيف عاد فيران توريس للتشكيلة الأساسية بعد أن كان بديلاً ضد آينتراخت، وذلك بعد ثلاثة أيام من تسجيله "هاتريك" ضد بيتيس.
في الموسم الماضي، كان البولندي أساسياً في بارباسترو (0-4) في دور الـ32 من الكأس وسجل هدفين.
بالإضافة إلى شتشيسني، تدرب بشكل طبيعي تماماً في ملعب "تيتو فيلانوفا" بالمدينة الرياضية الحراس تير شتيجن وإيدير ألير، بالإضافة إلى أندرياس كريستنسن، جوفري تورينتس، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، مارك بيرنال، تومي ماركيز، فيرمين لوبيز، درو فرنانديز، روني باردغجي.
وتشير التوقعات إلى أن الغالبية العظمى منهم سيكون لهم دور في بداية حملة الدفاع عن عرش الكأس ضد الفريق الذي يدربه بيري مارتي، والذي يأتي من خسارة يوم السبت ضد الكاستيا (3-1).
موقف برشلونة في الموسم الحالي
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 43 نقطة من 17 مباراة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 7 نقاط (خاض الميرينجي مباراة أقل).
تجاوز "البلوجرانا" كبوة خسارة الكلاسيكو (1-2) والسقوط المفاجئ أمام إشبيلية، ليرد بقوة هجومية كاسحة سجلت 49 هدفاً حتى الآن، محققاً انتصارات لافتة مؤخراً على فرق بحجم أتلتيكو مدريد (3-1) وريال بيتيس (5-3) وأخيراً أوساسونا.
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانزي فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستهل مشواره بمواجهة جوادالاخارا في الكأس، قبل أن يصطدم بفياريال (ثالث الترتيب) في قمة كروية لتعزيز صدارة الليجا، وديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
