عودة النجم الغائب.. مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة فرانكفورت بدوري الأبطال!

يستعد برشلونة لمباراة لا تقبل القسمة على اثنين في دوري أبطال أوروبا، إذ لا يمكن للنادي الكتالوني تحمل المزيد من التعثرات في أكبر مسابقة أوروبية.

إذا أراد التواجد ضمن الثمانية الأوائل، التي تضمن له الصعود المباشر إلى ثمن النهائي، فيجب عليه تأمين النقاط التسع المتبقية (التي لا تزال في الملعب) في هذه المرحلة الأولى من البطولة القارية.

يحتل برشلونة المركز الثامن عشر في الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بواقع انتصارين وتعادل وهزيمتين.

أما فرانكفورت، فيحل في المرتبة الثامنة والعشرين برصيد 4 نقاط فقط من انتصار وتعادل و3 هزائم، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية، على أمل التواجد ضمن أول 24 فريقًا في الترتيب العام، بحيث يتسنى له خوض منافسات الملحق.