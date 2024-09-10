"عوايد كنو" وطرد مانشيني واجب وطني.. أبرز ردود الأفعال على مباراة الصين والسعودية

نتيجة مخيبة للآمال أفلت منها الأخضر السعودي

أفلت المنتخب السعودي من نتيجة مخيبة للآمال أمام الصين برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

استبشرت الجماهير السعودية في نهاية المباراة بالفوز الهام 2-1 بهدفي حسن كادش، بينما كانت غاضبة في البداية وطيلة وقت المباراة للأداء السيئ والطرد المجاني لمحمد كنو.

الجماهير السعودية صبت جام غضبها على محمد كنو الذي تعرض لطرد مجاني في المباراة، كما نال المدرب روبرتو مانشيني نصيبه من الانتقادات اللاذعة.

فيما يلي نستعرض لكم أبرز ردود الأفعال على تعادل السعودية والصين في تصفيات كأس آسيا 2026.