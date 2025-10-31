Omar Al somah Hazem (Goal Only)Goal AR
أزال خيوط العنكبوت من صراع حمدالله .. عمر السومة يعيد لقطة نجم الريال "الغريبة" وقد يدفع ثمن هدفه ضد الاتفاق!

عجلة السومة تعود للدوران أخيرًا في الدوري السعودي..

نزل بديلًا فغيّر وجه المباراة، هكذا فعل النجم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، في مباراة كاد فيها أن يقتنص النقاط الثلاث، قبل أن ينتزع الاتفاق تعادلًا بنتيجة (2-2)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

مباراة كانت نقطة التحول فيها بمشاركة عمر السومة بديلًا وطرد موسى ديمبيلي، لاعب الاتفاق، في الدقيقة 57، ليكون الشوط الثاني شاهدًا على تقلبات عدة، بين محاولة ريمونتادا من الحزم، وهدف تعادل قاتل من أصحاب الأرض.

وتقدم خالد الغنام للاتفاق بتمريرة رائعة بالكعب من ديمبيلي، في الدقيقة 14، ورد فابيو مارتينيز بالتعادل للحزم بلمسة على الطائر، ثم وقّع عمر السومة على الهدف الثاني، في الدقيقتين 63 و65، فيما انتزع موهاو نكوتا هدف التعادل في الدقيقة 90.

ماذا صنع عمر السومة في مباراة الاتفاق والحزم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • سجل هدفًا .. انتهى البيان!

    وقرر المدرب جلال قادري، تغيير خطته في مباراة الاتفاق، فقرر إبقاء عمر السومة على مقاعد البدلاء، واستعان بالجنوب إفريقي إلياس موكوينا لقيادة هجوم الحزم.

    ولكن، يمكن القول إن الحزم نجا من طوفان اتفاقي في الشوط الأول، بسيل من الهجمات والفرص المحققة، تكلّلت بلمسة إبداعية من موسى ديمبيلي بتمريرة خلفية بالكعب إلى خالد الغنام، ليسجل هدف أصحاب الأرض.

    ولمّا عجز موكوينا عن هز شباك الاتفاق، مكتفيًا برأسية خطيرها أبعدها الحارس روداك في الدقيقة 27، قرر قادري الدفع بعمر السومة بديلًا في الدقيقة 64.

    وفي أول لمسة بعد نزوله بديلًا، سجل هدفًا، في الدقيقة 65، مستغلًا ارتداد الكرة من الدفاع بعد تسديدة من موكوينا، ليتكفل السوري بتسديدها على يسار الحارس.

    عجلة الصراع تعود للدوران

    لحظة يمكن وصفها بأننا انتظرناها كثيرًا، لكي نشهد تجدد اشتعال الصراع بين عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، على لقب الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.

    قبل الموسم، كان السومة يملك في رصيده 154 هدف، مع الأهلي والعروبة، فضلًا عن هدف في النصر تم إلغاؤه، بعد قرار مركز التحكيم بإلغاء نتيجة المباراة واعتبار النصر فائزًا في الموسم الماضي.

    وما بين 154 و150 هدف، كانت الجماهير تنتظر تجدد الصراع بين اللاعبين، ولكن، مع مرور ست جولات، فشل الثنائي في تسجيل أي هدف، علمًا بأن حمد الله غاب عن عدة مباريات، آخرها أمام الهلال في الجولة السابعة، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية.

    وتمكن السومة أخيرًا من نفض الغبار عن تلك المواجهة، بالتزامن مع اقتراب حمد الله من العودة من الإصابة، ليعطي هداف الأهلي السابق، مؤشرًا على عودة الصراع في الجولات المُقبلة، بعدما سجل هدفه الـ155.

    لحظة سعيدة قد يدفع السومة ثمنها!

    وأشعل السومة أجواء المباراة، بهدفه الذي منح التقدم للحزم، وليس ذلك فحسب، بل إن مهاجم الحزم كاد يضع بصمته أيضًا على هدف رائع، من ركلة حرة في الدقيقة 80، ترجمها بتصويبة قوية بعيدة المدى، إلا أن روداك تصدى لها، لتسقط أعلى المرمى من الخارج.

    وحاول السومة تكرار لقطة هدف الاتفاق الأول، الذي أبدع فيه موسى ديمبيلي، بتمريرة خلفية بالكعب، أمام المنطقة، إلا أن الدفاع كان لها بالمرصاد.

    السومة وإن التزم بالتواجد في منطقة الخصم، مع قلة التراجع إلى الخلف، قد أعطى مؤشرًا إلى المدرب جلال قادري، قد يعتمد عليه في المواجهات المُقبلة، بأن يعتمد على إشراك السومة بديلًا.

    السومة شارك بديلًا في أولى مباراتين مع الحزم، بطبيعة الحال بسبب انضمامه مؤخرًا، فيما اعتمد عليه القادري أساسيًا في 4 مباريات بعد ذلك بالدوري، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل الخروج بثلاثية القادسية، في لقاء دور الـ16 الذي صنع فيه تمريرة حاسمة.

    وتألق السومة مع الحزم في كأس الملك، بهدفين أمام نيوم وتمريرة حاسمة ضد القادسية، إلا أنه فشل في التسجيل في أولى ست جولات من دوري روشن.

    السؤال هو "هل يصير عمر السومة بديلًا بعد ذلك في مباريات الحزم، بناءً على المؤشر الذي أظهرته مباراة الاتفاق؟".

  • لماذا يشارك السومة بديلًا؟

    بالنظر إلى إسلوب الحزم، والذي يعتمد كثيرًا على التحولات الهجومية، فإن الأمر يتطلب مجهودًا كبيرًا من صاحب الـ36 عامًا، كي يطبق منظومة المهاجم الشامل، بالخروج كثيرًا من المنطقة، والتراجع للخلف لبناء الهجمات أو المساهمة في الدفاع، كما يفعل هاري كين مع بايرن ميونخ على سبيل المثال.

    السومة أنشط الجانب الهجومي للحزم بشكل كبير بعد مشاركته بديلًا، وكاد أن يمنح الفريق النقاط الثلاث، قبل أن ينتزع الاتفاق هدف التعادل في آخر دقائق، إلا أن خطورة المهاجم السوري بعد الهدف تمثلت أكثر من ركلة ثابتة.

    وبعدما أنهى السومة عقدته في الدوري مع الحزم، يأتي السؤال "هل اللعب بديلًا لدقائق أقل، أفضل للسوري؟ أم إنه قرار تكتيكي وسيعود الهداف السوري للمشاركة أساسيًا في المباريات المُقبلة؟".

    تعجب من تسلم الجائزة

    هناك لقطة أيضًا تستحق الوقوف عندها، وهي لقطة تسلم عمر السومة لجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث بدا مهاجم الحزم، وكأنه غير مقتنع، حيث ظهرت تعبيرات وجهه وهو يشير إلى "الرفض"، وكأنه يرفض اعتبار نفسه رجل المباراة.

    هذه اللقطة تذكرنا بما حدث قبل أيام، عندما أخبروا أردا جولر، نجم ريال مدريد، بأنه سيتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، لتبدو عليه علامات الدهشة وهو يشير لنفسه ويتساءل "أنا رجل المباراة؟".

    ولكن، في تصريحه عقب اللقاء، فسّر السومة استياءه، بالإشارة إلى تعادل الاتفاق الذي جاء في الدقائق الأخيرة، مضيفًا أن الفريق لم يستطع استغلال النقص العددي للمنافس، كما أجرى تبديلين اضطراريين بإصابة اثنين من زملائه.