نحس عمر السومة ينتقل إلى الوداد في كأس العالم للأندية 2025 .. و"سنتيمتر واحد" أنقذ العين من تهور نجمه سفيان رحيمي!

السومة ورحيمي ودعا المونديال بدون أي مساهمة تهديفية..

الوداد الرياضي المغربي ضد العين الإماراتي.. كانت مجرد مباراة "تحصيل حاصل" في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

لكن على الرغم من ذلك.. توجهت الأنظار في هذه المباراة العربية الخالصة، إلى "المواجهة الشرسة" بين الأسطورة السورية عمر السومة والنجم المغربي سفيان رحيمي، ثنائي هجوم الوداد والعين - على التوالي -.

هذا الثنائي فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف؛ إلا أن النتيجة النهائية للمباراة، ابتسمت لمصلحة رحيمي مع ناديه العين ضد السومة وفريقه الوداد.

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وفاز العين (2-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

الوداد افتتح النتيجة عن طريق نجمه كاسيوس مايلولا، في الدقيقة الرابعة؛ قبل أن يعود العين بثنائية متتالية عن طريق لابا كودجو وأليخاندرو روميرو، في الدقيقتين 45+1 و50.

وبهذه النتيجة.. ودع العين بطولة كأس العالم للأندية 2025 برصيد 3 نقاط، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب المجموعة السابعة؛ بينما غادر الوداد بدون أي نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور السومة ورحيمي في مباراة الوداد والعين، مساء يوم الخميس..