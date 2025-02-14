السومة يقود العروبة للفوز على الخلود في دوري روشن..

"كل ما عليك فعله، أن ترسل الكرة إليه، ثم اترك له الباقي"، هذا هو الهداف السوري عمر السومة، الذي قاد العروبة للفوز على الخلود بنتيجة (2-0)، على ملعب جامعة الجوف، في مباراة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

وأحرز عمر السومة الهدف الأول للعروبة في الدقيقة 63، فيما سجل مهند أبو طه الهدف الثاني بالدقيقة 87 من عمر المباراة.

ونجح العروبة في اقتناص الفوز الثاني تواليًا في دوري روشن، هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث عشر، برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الخلود عند 22 نقطة، في المركز الثاني عشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء السومة في مباراة العروبة والخلود..