"عاد لأجواء ديربي جدة وساعد عبدالرزاق حمدالله بعد اتهامات الخيانة!" .. عمر السومة فقد أسلحته بمباراة العروبة والأخدود

ليس هذا هو المستوى المعهود عنك يا عمر السومة..

ليست كل الليالي جميلة يا عمر السومة؛ فهذا النجم الذي يتألق مع نادي العروبة منذ الانضمام إليه، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025"؛ ظهر بشكلٍ مخيب للغاية أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

السومة سقط مع العروبة (0-1) أمام الأخدود، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هدف الأخدود الوحيد جاء في الدقيقة 24، عن طريق نجمه سافيور جودوين؛ ليفشل السومة ورفاقه في إدراك التعادل، خلال الدقائق التالية.

GOAL

وبهذه النتيجة.. رفع الأخدود رصيده إلى النقطة 23، في "المركز الخامس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق 3 نقاط عن العروبة، الذي تجمد عند النقطة 26 في "المركز الثالث عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عمر السومة المخيب في مباراة العروبة والأخدود، مساء اليوم الجمعة..