بلوحة فنية ضد الأخدود: الخطوة الأولى في حلم عمر السومة قبل الاعتزال.. و"كابوس" عبدالرزاق حمدالله مستمر

في ليلة لم يكن فيها صوتٍ يعلو فوق صدى هدفه؛ أثبت الأسطورة السورية عمر السومة، أن الذهب لا يصدأ أبدًا.

نعم.. السومة سجل هدفًا؛ ليقود فريق الحزم الأول لكرة القدم للفوز (2-1) على نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الحزم إلى نقطته الـ24، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الأخدود عند النقطة العاشرة، في المركز السابع عشر.

وبصفةٍ عامة؛ أكد السومة في مباراة الحزم والأخدود؛ أن "حكاية العقيد مع التألُق"، لا تزال مستمرة في الملاعب السعودية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور السومة في مباراة الحزم والأخدود، مساء اليوم الخميس..