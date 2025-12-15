Ibrahim Alfrayan Ali NouriSocial gfx/ Goal Arabia
علي نوري يدافع عن نفسه بعد أزمة "المسرحية الهزلية" ضد إبراهيم الفريان .. وملك الفلاشات يرد: "كنتُ على نياتي"!

حرب كلامية بين إبراهيم الفريان وعلي نوري..

دافع الإعلامي الرياضي العراقي علي نوري عن نفسه؛ وذلك برسالة إلى نظيره السعودي إبراهيم الفريان الملقب بـ"ملك الفلاشات"، بعد الأزمة الأخيرة بينهما.

نوري استضاف الفريان عبر برنامجه "ليالي العرب"، يوم أمس الأحد؛ إلا أن أزمة كبيرة اشتعلت داخل الاستوديو، كان أحد أطرافها الحارس الأردني الأسبق محمد أبو داود.

ويتناول البرنامج أهم الملفات الساخنة؛ على هامش بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، والتي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    ماذا حدث مع إبراهيم الفريان في برنامج "ليالي العرب"؟

    حلّ الإعلامي إبراهيم الفريان ضيفًا على برنامج "ليالي العرب" عبر فضائية "i News"؛ حيث أغدق المقدم العراقي علي نوري، المديح له.

    وقال نوري في مقدمة برنامجه: "نُرحب بالاسم الكبير (ترند السعودية، ترند الخليج وترند العرب).. الإعلامي المميز المخضرم، أسطورة الإعلاميين في المملكة، الدكتور إبراهيم الفريان".

    ورغم ذلك.. الفريان دخل في صدام مع الحارس الأردني الأسبق محمد أبو داود، الذي سأله في البداية "هل أنت إعلامي؟"؛ قبل أن يؤكد أنه لا يعرفه ولا يشاهده في التلفاز، ما تسبب في غضب "ملك الفلاشات".

    وتحدث الفريان عن تاريخه الطويل؛ بقوله: "أنا إعلامي منذ 40 عامًا، واستخرجت بطاقتي من الأمير فيصل بن فهد"، رافضًا ما وصفه بتقليل أبو داود منه.

    وزاد الأردني من الشعر بيتًا، حينما قال: "من أعرفهم في السعودية؛ هم وليد الفراج، بتال القوس، أحمد الشقيري، محمد الحارثي ومحمد الصدعان"؛ ليردّ الفريان عليه بأنه يحل دومًا في "الترند" وشهد كأس العالم "6" مرات.

    المهم.. الفريان انسحب في النهاية من الاستوديو؛ وسط اتهامات إلى نوري بأنه شريك في "مسرحية هزلية"، هدفها النيل من الإعلامي السعودي المخضرم.

    علي نوري يتحدث عن "خطأ" إبراهيم الفريان.. ويوجه أسئلة إليه!

    وبعد اتهامه بالاشتراك في "مسرحية هزلية" ضد إبراهيم الفريان، الملقب بـ"ملك الفلاشات" كما ذكرنا؛ خرج الإعلامي الرياضي العراقي علي نوري، برسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    نوري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "إلى (ملك الفلاشات) الفريان.. إذا كان شخص لا يعرفك، فهذا لا يعني (منقصة) منك على الإطلاق".

    وأضاف نوري؛ مخاطبًا الفريان دائمًا: "عندنا مثل في العراق؛ يقول (اللي ما يعرفك ما يثمنك)".

    ووجّه الإعلامي الرياضي المغربي مجموعة من الأسئلة إلى نظيره السعودي؛ على النحو التالي: "ألا يكفي تقديمي واستقبالي لك؟.. ألا يكفي الاحتفاء بوجودك معنا؟.. هل نسيت ماذا قلت في ترحيبي بك؟.. ثم ألا يكفي تمسكي بوجودك وعدم الموافقة على خروجك من الاستوديو؟.. ألا يكفي الرسالة التي بعثتها لك بعد دقيقة من خروجك من الاستوديو وأنا أعتذر عما حصل؟".

     ووصف علي نوري خروج إبراهيم الفريان من البرنامج بـ"الخطأ"؛ معتبرًا أن كان من الأفضل أن يبقى "ملك الفلاشات"، ويتحدث عن رأيه ويدافع عن نفسه.

  • رسالة "سوء الظن" من علي نوري إلى إبراهيم الفريان

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. وجّه الإعلامي الرياضي العراقي علي نوري، رسالة إلى نظيره السعودي إبراهيم الفريان "ملك الفلاشات"؛ إذا أساء الظن به.

    وعن ذلك يقول نوري: "عمومًا إن أسأت الظن بي الله يسامحك.. إن بعض الظن إثم، ولا يزكي الأنفس ألا الله".

    واختتم الإعلامي العراقي رسالته؛ بالتأكيد على أن الفريان يظل شخصية محترمة وكبيرة؛ كما أن المدرب محمد أبو داود - الذي أشعل الأزمة - يظل نجمًا أرديًا رائعًا وذو قلب طيب؛ قائلًا لـ"ملك الفلاشات": "لم يكن يقصد الإساءة لك أبدًا؛ رغم أساءتك البالغة له.. محبتي واحترامي".

  • كيف رد إبراهيم الفريان على رسالة علي نوري؟

    ومن ناحيته.. لم يفوت الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان "ملك الفلاشات"، الفرصة للهجوم على نظيره العراقي علي نوري؛ بعد كل الأحداث سالفة الذكر.

    وكتب الفريان ردًا على رسالة نوري: "للأسف خاب ظني فيك.. المفروض تطلب أن يعتذر مني؛ لكنني كنت على نيتي يوم زرتني وقمت أنا بضيافتك، وعندما طلبت أن أكون ضيفك".

    وتمسك الفريان بموقفه، بضرورة اعتذار المدرب الأردني محمد داود إليه؛ قائلًا: "جئتُ إلى البرنامج من أجل دعوتك؛ لكن إذا أصبحت مسرحية بينك وبينه أو سيناريو مرتب، فحسبنا الله ونعم الوكيل".

