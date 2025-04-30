"نجوم الهلال اندهشوا لإشراك زميلهم وغضبوا من جيسوس لهذا السبب!" .. كواليس ليلة السقوط أمام الأهلي

غرفة ملابس الهلال تشتعل..

شهدت الساعات القليلة الماضية، الكشف عن الكثير من "الكواليس المثيرة"؛ المتعلقة بعلاقة جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال ودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، من دور نصف النهائي؛ بعد الهزيمة (1-3) أمام الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

وتتجه الإدارة الهلالية حاليًا، لـ"إقالة" جيسوس من منصبه، بعد هذه الهزيمة الصادمة أمام الأهلي، دون الانتظار إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي، أو كأس العالم للأندية 2025؛ حسب آخر التقارير.