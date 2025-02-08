ما يخشاه جيسوس قد يحدث .. "واقعة" علي البليهي تنذر بأزمة خطيرة بين لاعبي الهلال!

الأزمة أكبر من صافرات الاستهجان وابن نافل يتحمل المسؤولية..

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، تحذيرًا من صافرات الاستهجان ضد المدافع علي البليهي، والتي شهدتها مباراة الفريق أمام برسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس، عقب المباراة الآسيوية التي انتهت بفوز الهلال (4-1)، إن الجميع خرج من الملعب وهو يشعر بالضيق، ويجب على الجماهير أن تشجع الفريق بأكمله، مضيفًا أن اللاعبين والجهاز الفني شعروا بالإهانة، ومن يهتف ضد الفريق من الجماهير غير مرحب به، في إشارة إلى الإضرار بالفريق كاملًا في واقعة البليهي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي