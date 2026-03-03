Getty Images Sport
"عليه أن يدرك ذلك!" - نونو إسبيريتو سانتو يكشف عن منع أداما تراوري من رفع الأثقال في وست هام
علم الوراثة في راش غرين
خضع تراوري لتدريبات بدنية مخصصة من قبل الطاقم الطبي والمدربين في وست هام منذ وصوله إلى مرافق النادي في راش غرين في يناير. يتمتع الجناح البالغ من العمر 30 عامًا، الذي التقى مجددًا بنونو بعد فترة ناجحة معًا في ولفرهامبتون واندررز، بخصائص فسيولوجية تتحدى أنظمة التدريب القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز. في حين يقضي معظم اللاعبين ساعات طويلة تحت جهاز القرفصاء لاكتساب القوة اللازمة، فإن تضخم العضلات الطبيعي لدى تراوري شديد للغاية لدرجة أن النادي قرر الحد من تدريباته على المقاومة.
وأوضح نونو أن الهدف من هذا التقييد هو تحسين الكفاءة ومنع الإصابات. وقال المدير الفني إنه في حين يتم تشجيع اللاعبين الأصغر سنًا، مثل المدافع أيريداس جولامبيكيس البالغ من العمر 18 عامًا، على "قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية" لاكتساب الكتلة العضلية اللازمة، فإن تراوري يقع في الطرف المقابل من الطيف. يركز اللاعب الدولي الإسباني ثماني مرات الآن فقط على المرونة و"العمل الوقائي" لضمان ألا تعرض كتلة عضلاته الكبيرة سلاحه الأساسي للخطر: التسارع القياسي والسرعة القصوى.
"يجب أن يتجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية"
أصر أداما في الماضي على أنه لا يرفع الأثقال، لكن زميله في الفريق كريسينسيو سمرفيل نشر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تراوري وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية ليفند هذا المعتقد الخاطئ. والآن، شدد نونو على أن الإسباني يجب أن يركز على الوقاية من الإصابات وليس على بناء العضلات.
وقال نونو عن بنية اللاعب: "إنه أمر لا يصدق؛ إنها الجينات. جيناته هكذا منذ فترة طويلة، ويجب أن يتجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. أخبرته أن يبتعد عن صالة الألعاب الرياضية. هذا أحد الأشياء التي أعتقد أنه يجب أن يدركها. وزنه مناسب. سيقوم بأعمال الوقاية، لكنه لن يرفع الأثقال".
السعي وراء مكان في التشكيلة الأساسية لنونو
على الرغم من العناوين الرئيسية، كان انتقال تراوري إلى التشكيلة الأساسية لويست هام تدريجياً. وصل الإسباني كجزء من حملة تجنيد مزدحمة في يناير، إلى جانب أكسل ديساسي وتاتي كاستيلانوس، وعمل بشكل أساسي كبديل مؤثر. كانت مشاركته الوحيدة حتى الآن في فوز صعب في كأس الاتحاد الإنجليزي على بيرتون ألبين، وجميع مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول كانت من على مقاعد البدلاء بينما يتكيف مع الإطار التكتيكي للفريق.
يظل نونو صبورًا، مدركًا أن تراوري يجب أن يحل محل لاعبين ذوي أداء عالٍ من أجل ضمان مكانه الأساسي. أوضح المدير الفني: "عليه أن يفهم الكثير من الأمور داخل ديناميكية الفريق. لكن بالطبع، أمامه لاعبان في قمة مستواهما هما جارود بوين وسمرفيل. تراوري صبور بما يكفي ليدرك أن فرصته ستأتي".
الموهبة الفريدة للاعب "عالي المستوى"
ستكون الخطوة التالية لتراوري في ملعب لندن هي الانتقال من لاعب بديل متخصص إلى لاعب تكتيكي موثوق به. كان أداء وست هام مؤخرًا متفاوتًا، وأبرز مثال على ذلك الهزيمة الساحقة 5-2 في أنفيلد، حيث طغت العيوب الدفاعية في الكرات الثابتة على الأداء الهجومي الواعد. ستكون قدرة تراوري على إجهاد الدفاعات المتعبة رصيداً قيماً في ترسانة نونو، حيث يواجه الهامرز سلسلة من المباريات الصعبة ويحاولون تجنب الهبوط.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن فترة التوقف الدولية المقبلة، بالإضافة إلى عودة اللاعبين المصابين مثل بابلو فيليبي، ستضع عمق الفريق تحت الاختبار. الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لتراوري؛ عليه أن يثبت أنه استوعب تمامًا متطلبات نونو التكتيكية مع الحفاظ على "الطاقة الجديدة" التي جلبها إلى غرفة الملابس. مع صحة جيدة وخطة لياقة بدنية مخصصة تبقيه بعيدًا عن غرفة الأثقال، من المتوقع أن يلعب الجناح دورًا رئيسيًا في المرحلة الأخيرة من الموسم.
