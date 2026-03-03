"عليه أن يدرك ذلك!" - نونو إسبيريتو سانتو يكشف عن منع أداما تراوري من رفع الأثقال في وست هام

خضع تراوري لتدريبات بدنية مخصصة من قبل الطاقم الطبي والمدربين في وست هام منذ وصوله إلى مرافق النادي في راش غرين في يناير. يتمتع الجناح البالغ من العمر 30 عامًا، الذي التقى مجددًا بنونو بعد فترة ناجحة معًا في ولفرهامبتون واندررز، بخصائص فسيولوجية تتحدى أنظمة التدريب القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز. في حين يقضي معظم اللاعبين ساعات طويلة تحت جهاز القرفصاء لاكتساب القوة اللازمة، فإن تضخم العضلات الطبيعي لدى تراوري شديد للغاية لدرجة أن النادي قرر الحد من تدريباته على المقاومة.

وأوضح نونو أن الهدف من هذا التقييد هو تحسين الكفاءة ومنع الإصابات. وقال المدير الفني إنه في حين يتم تشجيع اللاعبين الأصغر سنًا، مثل المدافع أيريداس جولامبيكيس البالغ من العمر 18 عامًا، على "قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية" لاكتساب الكتلة العضلية اللازمة، فإن تراوري يقع في الطرف المقابل من الطيف. يركز اللاعب الدولي الإسباني ثماني مرات الآن فقط على المرونة و"العمل الوقائي" لضمان ألا تعرض كتلة عضلاته الكبيرة سلاحه الأساسي للخطر: التسارع القياسي والسرعة القصوى.