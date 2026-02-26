Getty Images Sport
"عليه أن يتوقف" - إدينسون كافاني يُطالب بوحشية بالتقاعد بعد أن تعرض نجم مانشستر يونايتد السابق للصياح في الأرجنتين
نقطة الغليان في بوكا: المشجعون ينقلبون على كافاني المتعثر
وصلت الأوضاع إلى ذروتها خلال تعادل بوكا الأخير 0-0 مع راسينغ كلوب يوم الجمعة. تعرض كافاني، الذي لعب لأول مرة منذ سبتمبر، لصيحات استهجان من مشجعيه قبل أن يتم استبعاده تمامًا من التشكيلة في مباراة الكأس التالية ضد جيمناسيا تشيفلكوي يوم الاثنين. منذ انضمامه إلى النادي في أغسطس 2023، تراجعت أهداف المهاجم المخضرم بشكل ملحوظ. بعد عام 2024 المتميز، انخفضت إنتاجيته إلى خمسة أهداف فقط في عام 2025، وكان موسم 2026 كابوسًا من حيث إعادة التأهيل، حيث لم يشارك المهاجم سوى في مباراتين بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
أسطورة الأرجنتين يعلن اعتزاله
لم تقتصر الانتقادات الصريحة على مدرجات الملاعب. فقد حث أوسكار روجيري، أيقونة كرة القدم الأرجنتينية الذي فاز بكأس العالم 1986 وحقق نجاحًا كبيرًا مع بوكا، كافاني على حماية إرثه بالابتعاد الآن. أعرب روجيري عن استيائه من رؤية لاعب بمكانة كافاني يعامل بازدراء من قبل الجمهور. وفي حديثه إلى صحيفة ماركا، كان المدافع السابق حازماً في تقييمه للوضع الحالي للمهاجم وقدراته البدنية مع اقترابه من سن الأربعين.
وقال روجيري بصراحة: "عليه أن يتوقف عن اللعب. من المؤسف أن يُهان هذا النجم بهذه الطريقة [بالصياح] مع مسيرته الهائلة. لا أعرفه، لقد التقينا مرتين أو ثلاث مرات، لكنني أتألم لرؤيته. من الصعب اللعب في الأرجنتين هذه الأيام في سن الأربعين. بالنسبة لي، فهو لا يتخذ قرار [الاعتزال] لأنه يريد الاستمرار في محاولة تغيير الوضع والمغادرة".
مسيرة مهنية أفسدتها الإصابات المتكررة
تُظهر الإحصائيات صورة قاتمة لتدهور الحالة البدنية لكافاني. منذ فبراير 2023، تعرض المهاجم لـ 13 إصابة منفصلة، مما تسبب في غيابه عن 36 مباراة - ما يعادل تقريبًا موسم دوري كامل. تركزت معاناته الأخيرة على آلام مستمرة في أسفل الظهر، مما أبقاه خارج الملاعب لجزء كبير من الموسم الحالي. على الرغم من عودته لفترة وجيزة كبديل ضد بلاتينسي هذا الشهر، من الواضح أن القدرات البدنية الهائلة التي كانت تميز لعبه في الماضي أصبحت شيئًا من الماضي.
يعتقد روجيري أن هذه الانتكاسات الجسدية هي علامة واضحة على أن جسده لم يعد قادرًا على مواكبة متطلبات اللعب الاحترافي. وقد عبر الفائز بكأس العالم عن مخاوفه في يناير، قائلاً: "أعلم أنه يريد تغيير الوضع ويريد أن يؤدي بشكل جيد، وأنه جاء إلى بوكا ونجح. لكن عليه أن يفكر بجدية في ما يمكنه فعله لأن جسده يعاني. يلعب لفترة قصيرة، وربما يضيع هدفًا، وأرى بعض الناس يضحكون، وآخرين يسخرون منه، وأعتقد أنه عظيم جدًا لدرجة أنه عليه أن يتخذ القرار بنفسه، وليس نحن. عليه أن يتخذ القرار بأن جسده لم يعد قادرًا على التحمل، وأن هذا هو أقصى ما يمكنه فعله".
الإرث مقابل التوق إلى المزيد
بعد حصوله على 24 لقبًا كبيرًا وتسجيله 458 هدفًا في مسيرته مع الأندية والمنتخب الوطني، لم يعد لدى كافاني ما يثبته. كان قد أعلن اعتزاله في ديسمبر الماضي، في ما بدا أنه اعتراف بنهاية رحلة استمرت 20 عامًا وبلغت ذروتها مع فترة أسطورية مع باريس سان جيرمان. لكن الأوروغواياني تراجع عن قراره، مدفوعًا بروح تنافسية دفعته إلى الاستمرار في مسيرته حتى عامه الأربعين. ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه محاكاة طول عمر زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش، لكن الضغط عليه للخروج بكرامة يتزايد.
حذر روجيري من أن المسار الحالي لن يؤدي إلا إلى مزيد من السخرية. "بعد المسيرة التي قضاها، ماذا سيضيف لها؟ إنه يقول إن هذا أقصى ما يمكنه الوصول إليه. إنه ليس مدينًا بأي شيء. لقد جاء وحاول، لكنه لم يستطع جسديًا"، خلص روجيري. "لكن عندما تحدث هذه الأمور، لاحظ أنه في كل مرة يوشك على البدء، يحدث شيء آخر. هذه إشارات يوجهها له كرة القدم، بأن عليك اتخاذ أصعب قرار يتخذه لاعبو كرة القدم، وهو أن تقول إن هذا أقصى ما يمكنني الوصول إليه".
