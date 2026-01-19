"علينا حمايتهم بشكل أفضل" مبابي يدافع عن لاعبي ريال مدريد بعد هجوم الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو

وتابع مبابي حديثه عن الجناح البرازيلي فينيسيوس الذي تعرض للانتقاد في آخر ثلاث مباريات لريال مدريد على أرضه: "بالطبع، هذا ليس خطأ فينيسيوس. إنه خطأ الفريق بأكمله. هذا كل ما أريد قوله للجماهير. دعهم يصفقون للفريق بأكمله. علينا أن نتقبل ذلك، فهذه مهمتنا. نحن نعلم ذلك. لكن لا يمكننا أن نستهدف بعض اللاعبين ونقول إنهم المذنبون. إنها غلطة الجميع. في ريال مدريد، هناك لحظات مثل هذه، وعلينا أن نغير ذلك".

وتابع: "أنا لست فينيسيوس. إذا أردتم، سأجده. لست مضطرًا لإعطاء النصائح. لست في وضع يسمح لي بإعطاء النصائح. مسؤوليتي الوحيدة هي الاعتناء به وحمايته... عندما يكون سعيدًا، يكون الأمر مختلفًا".

وأضاف الفرنسي عن انفعال فينيسيوس وسط سخرية الجماهير: "فيني، مثلك، مثلها، مثل الجميع. إنه إنسان. إنه لاعب رائع. إنه شخص رائع، أنا محظوظ لمعرفته وأنا أحبه كثيرًا. علينا حمايته بشكل أفضل. حتى لا يكون وحده في مواجهة الجميع. إنه ليس وحده في ريال مدريد. نحن جميعًا معه. إذا كان في أفضل حالاته، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".