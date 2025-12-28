"عليك أولًا بالعمل ثم الاعتماد على القدر" .. قائد الكونغو يُحيي الجدل مع الركراكي برسالة مشفرة!

جمع دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة كأس أمم إفريقيا منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية في مجموعة واحدة، وقد انتهى اللقاء بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وشهدت نهاية اللقاء مشاحنات بين الطرفين بدأت باحتكاك بين الركراكي ومبيما، ليخرج بعدها قائد الكونغو ويتهم المدرب بالإساءة له لكن دون أن يُفصح بوضوح عما قاله المغربي، وهنا رد الركراكي بنفي تلك التهم تمامًا والتأكيد على أنه لم يُوجه أي كلمة خارجة للاعب سواء كانت عنصرية أو غيرها.

اللاعب صاحب الـ31 عامًا قال عقب اللقاء "أحترم المدرب وهو رجل عظيم حقًا، لقد أظهر التلفاز مشهد محدد لن أتحدث عنه، لست هذ الشخص، أفضل التزام الصمت، هذا هو أنا والجميع يعرفني، لقد وجه كلمة لي ما كان يجب أن تخرج منه. أحترم الجميع ولست بحاجة لانتقاد أي شخص، ولكن عدالة الله موجودة".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حقق في الحادثة وقد عاقب الركراكي بالإيقاف لـ4 مباريات نصفها مع وقف التنفيذ لكن المدرب والاتحاد المغربي لكرة القدم ربحا الاستئناف بعدها وألغيت العقوبة بعدما مُنح الركراكي صك البراءة.