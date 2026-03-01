"عليكم أن تجروا!" - إيغور تودور يطلب من لاعبي توتنهام "المتعبين" ألا "يبكوا" على أساليبه في توتنهام

قام المدرب السابق لمارسيليا ولازيو على الفور بتطبيق نظام لياقة بدنية قاسٍ، مع إعطاء الأولوية لتدريبات اللياقة البدنية لفريق يعتقد أنه أظهر علامات تدهور بدني. عندما سُئل عما إذا كان يدفع اللاعبين إلى أقصى حدودهم، قال تودور إنه يريد من "جنود" توتنهام أن يقاتلوا، مشيرًا إلى أن العمل في الملعب التدريبي غير قابل للتفاوض.

"أضفت بعض الجري بدون الكرة. لا يحب اللاعبون الجري بدون الكرة أبدًا، لذا أضفنا بعض الجري بدون الكرة [إلى الحصص]"، اعترف تودور وفقًا لما أوردته صحيفة The Telegraph. "لكن هذه لحظة لا يوجد فيها وقت للتفكير كثيرًا في ما لا يحبه أحد. والأفضل هو أنهم يتفهمون ذلك. لذا أعطوني استعدادهم للقيام بهذه الأشياء".

"أعتقد أننا لسنا في حالة بدنية رائعة. لقد لعبوا الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة دون توفر الكثير من اللاعبين، مما أدى إلى تدهور الحالة البدنية للفريق. لذا، نحتاج إلى الاستفادة من هذه الفترة التي لا نلعب فيها مباريات لإضافة بعض الوقود إلى المحرك، حتى يبدأ المحرك في العمل بشكل أفضل".