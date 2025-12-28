على هامش حفل جلوب سوكر.. لامين يامال يتحول إلى سائق "رالي داكار"!

يواصل النجم الشاب لامين يامال تقديم مستويات استثنائية مع برشلونة هذا الموسم (2025/2026)، حيث تكشف إحصائياته عن مساهمة هجومية مباشرة بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة في كل مباراة تقريباً. خاض يامال ما مجموعه 20 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1686 دقيقة، وذلك رغم غيابه عن عدة مباريات في بداية الموسم (مثل مواجهات فالنسيا وخيتافي وإشبيلية) بداعي إصابة في الفخذ.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، شارك يامال في 14 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 8 أخرى، وفي دوري أبطال أوروبا خاض 5 مباريات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، أما في كأس الملك، فخاض مباراة واحدة وساهم فيها بتمريرة حاسمة واحدة.

بالعودة إلى أرقام الموسم الماضي (2024/2025)، نجد أن لامين يامال قدم عاماً استثنائياً رسخ فيه مكانته كأحد أبرز نجوم العالم. خاض الجوهرة الإسبانية 55 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها بـ 43 هدفاً (سجل 18 هدفاً وصنع 25 تمريرة حاسمة)، بمجموع دقائق لعب تجاوز 4500 دقيقة.

وقد تكلل هذا الأداء الفردي المذهل بحصد الألقاب الجماعية، حيث قاد برشلونة للهيمنة المحلية بتحقيق الثلاثية: لقب الدوري الإسباني، وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. وعلى الصعيد الدولي، توج يامال بلقب بطل أوروبا مع المنتخب الإسباني، وحصل على جائزة "لاعب الموسم" في إسبانيا، ليؤكد جدارته بالترشح للجوائز العالمية الكبرى هذا العام.

رغم أن موسم 2025/2026 بدأ بضربة موجعة للنجم البرازيلي رافينيا، الذي غيبته إصابة في "أوتار الركبة" عن مباريات مفصلية أبرزها "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد وموقعة باريس سان جيرمان، إلا أن عودته جاءت لتؤكد قيمته الثابتة في "الكامب نو".

تمكن قائد البلوجرانا من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 آخرين خلال 14 مباراة فقط (127 دقيقة لعب) خاضها هذا الموسم، كان آخرها هدفه الحاسم في شباك فياريال.

تأتي هذه الفاعلية امتداداً لموسمه التاريخي الماضي (2024/2025)، الذي توج فيه هدافاً لدوري أبطال أوروبا بـ 13 هدفاً وحصد خلاله الثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، والسوبر)، ليرفع رصيده الإجمالي مع النادي الكتالوني إلى 61 هدفاً و54 تمريرة حاسمة في 158 مباراة، مثبتاً أنه "رجل المواعيد الكبرى" الذي لا غنى عنه.