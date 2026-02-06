لقد مرّت ثلاث سنوات بالضبط منذ أن اهتزّ عالم كرة القدم عندما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها وجّهت اتهامات إلى سيتي بارتكاب 115 مخالفة مزعومة للوائحها المالية، رغم أن هذا الرقم كُشف لاحقًا عن كونه أعلى.

وجاءت الاتهامات عقب تحقيق موسّع استمر أربع سنوات في حسابات النادي وامتد على نحو عقد تقريبًا، من 2009 إلى 2018. وفي يوم الجمعة، جرى إحياء ذكرى تلك المناسبة على نحو استفزازي معتاد من جانب بادي باور، شركة مراهنات شهيرة في إنجلترا، التي أوصلت كعكة عملاقة على شكل الرقم 115 بمناسبة الذكرى السنوية إلى مقرّ النادي.

وتُعد هذه الحيلة تذكيرًا لاذعًا بالغيوم القانونية التي لا تزال تُخيّم على الشق الأزرق من مانشستر. وبينما واصل النادي هيمنته داخل الملعب، فإن غياب الحسم بشأن سلوكه خارج الملعب لا يزال أكبر مواضيع الحديث في الرياضة. وكان تسليم الكعكة يهدف إلى تسليط الضوء على الطبيعة "غير المحسومة" للقضية، لضمان ألا تمر الذكرى السنوية الثالثة دون تدقيق علني.