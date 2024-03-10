على خطى يامال .. باو كوبارسي "خليفة" بيكيه ومستقبل دفاع برشلونة

من هو باو كوبارسي موهبة "لا ماسيا" الجديدة؟

برز باو كوبارسى، لاعب برشلونة الشاب والبالغ من العمر 17 عامًا فى الفترة الأخيرة وتم اعتباره أحد النقاط المضيئة القليلة في موسم البلوجرانا البائس.

ونادرًا ما يتم تصعيد لاعبًا شابًا سريعًا إلى الفريق الأول حيث ينتظر الكثير من اللاعبين الفرص قبل أن يشاركون على مستوى القمة ولم تقدم أكاديمية "لا ماسيا" لفريق برشلونة قلب دفاع مميز منذ سنوات طويلة.

ولكن قد تغيير ذلك الآن بعد ظهور باو كوبارسي، الذي استفاد من أزمة الإصابات التي يعاني منها برشلونة وتألق ونجح فى المشاركة أساسيًا فى قلب الدفاع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتميز نجم برشلونة الشاب بالذكاء ويبدو أنه سيستمر في تألقه، ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى من هو كوبارسي؟ ولماذا قد يقترب من الانضمام للمنتخب الإسباني ومستقبله على النحو التالى:-