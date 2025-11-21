على خطى الليجا.. الدوري الإنجليزي يقر ثورة مالية ويطبق سقف الرواتب بداية من 2026

في خطوة تاريخية تترقبها الأوساط الرياضية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، شهدت أروقة كرة القدم الإنجليزية يوم الجمعة تحولات جذرية في الهيكل المالي للبطولة الأقوى في العالم.

اجتمعت أندية الدوري الإنجليزي، لاتخاذ قرارات مصيرية تهدف إلى تنظيم الفوضى المالية التي بدأت تلوح في الأفق، حيث وافقت الأندية بأغلبية الأصوات على إدخال نظام سقف الرواتب، بالإضافة إلى إقرار قانون الاستدامة والمرونة على المدى القصير والطويل، وذلك تمهيدًا لتطبيقهما بشكل رسمي بدءًا من موسم 2026/2027.

ورغم هذا التوافق، شهد الاجتماع انقسامًا حادًا أدى إلى رفض تطبيق سقف الإنفاق الكلي، في مشهد يعكس تضارب المصالح بين الرغبة في الاستدامة المالية وبين الحفاظ على القوة الشرائية للأندية الكبرى.