"على الناس اتخاذ قرارات" - جون تيري يعرب عن "إحباطه" بعد أن قرر تشيلسي عدم تعيينه مدربًا مؤقتًا أو ضمه إلى طاقم الفريق الأول

تيري هو مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، وقد علق على رحيل ماريسكا في مقطع فيديو على تيك توك بعد وقت قصير من تأكيد إقالته في يوم رأس السنة الجديدة.

وقال: "لقد تم إقالة إنزو ماريسكا من تشيلسي للتو، ولأكون صادقًا، أنا مصدوم تمامًا، لم أكن أتوقع ذلك. أعلم أن الأمور في الآونة الأخيرة لم تكن كما يود. يمكنك أن ترى وتسمع أن هناك توترًا.

تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية هذا الصباح بعد انتشار الخبر، والجميع يتوقع مني أن أعرف ما الذي يحدث. ليس لدي أي فكرة عما يحدث، فأنا لست منخرطًا في الفريق الأول، لذا لا أعرف.

"من وجهة نظري البعيدة، من الواضح أن هناك توتر بين المدير الفني والمالك، وقد توصلوا إلى هذا القرار".