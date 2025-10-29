Getty Images Sport
بسبب سلوكه العدواني.. إيقاف لاعب ريال مدريد بعد شجار الكلاسيكو أمام برشلونة!
ريال مدريد يهزم برشلونة ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني
حقق ريال مدريد فوزًا صعبًأ بنتيجة 2-1 على الغريم برشلونة، في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
سجل الميرينجي مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل برشلونة بواسطة فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، لكن جود بيلينجهام أعاد الكفة لصالح ريال مدريد سريعًا بعد 5 دقائق فقط.
بهذه النتيجة، عزز ريال مدريد من صدارته لجدول ترتيب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.
قرارات لجنة التحكيم بخصوص مباراة الكلاسيكو
حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تم الكشف عن العقوبة التأديبية نتيجة للشجار بين مقاعد البدلاء الذي حدث في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو الأحد الماضي، والذي أسفر عن طرد واحد فقط، وهو الحارس الأوكراني أندريه لونين.
بدأت المواجهة بعد احتفال فينيسيوس الاستفزازي، وانتهت بطرد حارس مرمى ريال مدريد البديل ببطاقة حمراء مباشرة سجلها الحكم سوتو جرادو على النحو التالي في تقريره التحكيمي: "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب لونين، أندري، للسبب التالي: لمغادرته مقاعد بدلائه نحو مقاعد بدلاء الخصم (برشلونة)، بموقف عدواني، مما استدعى إمساكه من قبل زملائه في الفريق".
قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم معاقبة لاعب ريال مدريد بالإيقاف لمباراة واحدة، معتبرة أن موقفه مخالف للنظام الرياضي الجيد بدرجة خفيفة: "سيتعرض للإيقاف من أربع إلى عشر مباريات أو غرامة تتراوح بين 602 و 3006 يورو أولئك الذين يكون سلوكهم مخالفًا للنظام الرياضي الجيد عندما يُصنف على أنه خطير".
بالإضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة التأديبية الاستئناف المقدم من النادي الأبيض لأنها تمنح مصداقية لتقرير الحكم، والصور لا تدحض ما سجله الحكم.
الآن يمكن للنادي الأبيض الاستئناف أمام لجنة الاستئناف (أو التطبيق)، وفي نهاية المطاف، طلب الإجراء الاحترازي أمام المحكمة الإدارية للرياضة (TAD).
ماذا يعني إيقاف لونين؟
لن يؤثر قرار إيقاف لونين على ريال مدريد بشكل كبير، حيث غاب الحارس الأوكراني عن المشاركة في أي مباراة هذا الموسم، بفضل تألق البلجيكي تيبو كورتوا.
بدأ أندريه لونين مسيرته الاحترافية في وطنه أوكرانيا، حيث لفت الأنظار مع ناديي دنيبرو (25 مباراة، 9 شباك نظيفة) وزوريا لوهانسك (36 مباراة، 10 شباك نظيفة). أدى تألقه إلى انتقاله إلى ريال مدريد في 1 يوليو 2018، في صفقة بلغت قيمتها 8.5 مليون يورو.
بعد انضمامه للنادي الملكي، مر لونين بفترة إعارات لاكتساب الخبرة، فلعب لأندية ليجانيس (7 مباريات)، وريال بلد الوليد (مباراتان)، وريال أوفييدو (20 مباراة)، قبل أن يعود ليثبت أقدامه كحارس موثوق به في ريال مدريد.
وإجمالاً، خاض لونين 62 مباراة رسمية بقميص ريال مدريد حتى الآن، استقبل خلالها 70 هدفًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 22 مناسبة.
تُوجت مسيرة لونين بسجل حافل من الألقاب، أبرزها الفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع منتخب أوكرانيا في 2019. ومع ريال مدريد، حقق لونين لقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2022 و 2024)، ولقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأوروبي ولقبين في كأس السوبر الإسباني.
ماذا بعد لبرشلونة وريال مدريد في الفترة المقبلة؟
فريق برشلونة يُعاني من مشاكل عديدة أثرت على مستواه في كثير من المباريات، أبرزها الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وكريستينسن وجوان جارسيا".
وعقب الكلاسيكو، يواجه برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية. على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو. وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس. وفي دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.
أما ريال مدريد، فينتظره جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاليكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.
ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.
