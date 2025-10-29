بسبب سلوكه العدواني.. إيقاف لاعب ريال مدريد بعد شجار الكلاسيكو أمام برشلونة!

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًأ بنتيجة 2-1 على الغريم برشلونة، في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل الميرينجي مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل برشلونة بواسطة فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، لكن جود بيلينجهام أعاد الكفة لصالح ريال مدريد سريعًا بعد 5 دقائق فقط.

بهذه النتيجة، عزز ريال مدريد من صدارته لجدول ترتيب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة.