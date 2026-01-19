أخطرها عقد كريم بنزيما: أسرار "الخصم" من ميزانية دعم الاتحاد.. والكشف عن "رد" الرابطة المحترفة

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عدم حصول نادي الاتحاد على مبلغ 150 مليون ريال سعودي، من قيمة الدعم المستحق له.

البكيري كشف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الإثنين، عن أن معظم هذه المبالغ التي لم يتحصل عليها الاتحاد؛ مُرتبطة بملفين مهمين، على النحو التالي:

* أولًا: عدم الحصول على مكافآت التتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2024-2025.

* ثانيًا: خصم 40 مليون ريال سعودي من قيمة عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، من الميزانية المخصصة للاتحاد.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث وقع على عقود تربطه مع الفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2026.

وتابع البكيري: "أما المبلغ المتبقي من الـ150، بعد خصم عقد بنزيما ومكافأة الدوري، والذي يتراوح بين 60 إلى 90 مليون ريال سعودي؛ كان من المفترض أن يتحصل عليه الاتحاد في الأيام الماضية، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن".