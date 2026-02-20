عقد جديد بالفعل؟ برشلونة يخطط للتفاوض مع لاعب الوسط رغم توقيعه على عقد جديد قبل خمسة أشهر

يعتبر برشلونة هذا اللاعب الشاب حجر الزاوية في مستقبل النادي. بعد فترة من إعادة التأهيل والعلاج الدقيق لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وإصابة في الغضروف الجانبي، أثبت برنال نفسه كعضو كامل العضوية في الفريق الأول. دفع هذا الاندماج السريع النادي إلى إعادة النظر في وضعه المالي الحالي ليعكس أهميته المتزايدة.

وتنبع هذه الحاجة الملحة من تكيف برنال السلس مع كرة القدم النخبة تحت قيادة هانسي فليك. بعد تغلبه على هذه النكسة، أصبح لاعب الوسط الآن لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المباريات. ويقال إن إدارة النادي مقتنعة بأن برنال مقدر له أن "يخلف عهدًا" في كامب نو، مما دفعها إلى الرغبة في مكافأة صموده براتب يضاهي رواتب زملائه المتمرسين.

بينما يعتزم النادي اتخاذ خطوة إلى الأمام من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الخطوة استراتيجية أيضًا. من خلال تحسين شروطه الآن، يهدف برشلونة إلى حماية نواة فريقه الشابة من الاهتمام الخارجي. يضمن هذا النهج الاستباقي أن يشعر أحد أهم أصول النادي بالتقدير أثناء انتقاله إلى دور رئيسي في الموسم 2026-27 القادم.