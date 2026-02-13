عقدة الأمتار الأخيرة.. هل يكرر آرسنال سيناريو السقوط التاريخي أمام مانشستر سيتي؟!

بعد تعثر آرسنال الأخير أمام برينتفورد، والذي جاء بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على عرض القوة الذي قدمه رجال بيب جوارديولا أمام فولهام، يبدو أن الرعب النفسي بدأ يؤتي ثماره، ليضع آرسنال مجددًا أمام مرآة الماضي المخيفة.

في الدوري الإنجليزي هناك حقيقة مرعبة باتت تؤرق الجميع وهي أن مانشستر سيتي لا يرحم حتى وهو في أقل حالاته الفنية، لأن سطوة الاسم كافية أحيانًا لإرباك الخصوم وتحويل ثقتهم إلى شكوك قاتلة في اللحظات الحاسمة.

ما يحدث هذه الأيام وتقلص الفارق إلى أربعة فقط بين آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي يعيدنا لنفس تلك الجولة قبل ثلاثة مواسم في 2022-23 عندما تصدر آرسنال بفارق خمس نقاط وحافظ على هذا الفارق حتى بداية الجولة الـ 30، ثم سقط في ست مباريات من أصل آخر تسعة، خاسرًا ثلاثة ومتعادلًا مثلهم فاقدًا لـ 15 نقطة كاملة في تسع جولات.