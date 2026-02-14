Getty Images Sport
عطلة كول بالمر في عيد الحب! نجم تشيلسي يسافر إلى دبي بينما يذهب زملاؤه في رحلة إلى هال
عطلة رومانسية في بالمر
اختار لاعب وسط تشيلسي بالمر تغيير الأجواء في عيد الحب، وسافر إلى دبي مع شريكته أوليفيا هولدر بينما حقق زملاؤه في الفريق فوزًا بنتيجة 4-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على هال يوم الجمعة.
لم يسافر اللاعب الدولي الإنجليزي مع الفريق، بل توجه إلى الشرق الأوسط لقضاء عطلة شتوية قصيرة. وثقت هولدر الرحلة على إنستغرام، حيث شاركت صوراً من الفندق الذي أقاما فيه، وسرعان ما انتشرت على الإنترنت. أظهرت إحدى الصور بالمر في انعكاس المرآة خلف هولدر وهي تقف حاملة باقة من الورود. وأظهرت صورة أخرى مجموعة من الهدايا، بما في ذلك حقيبة يد من شانيل، مما يشير إلى عيد حب أول فخم معاً بعد أن بدأ الثنائي المواعدة في أواخر العام الماضي.
كما أفادت التقارير أن الثنائي أمضى أمسية في GAL في دبي، وهو مطعم راقي متخصص في المأكولات التركية والمتوسطية.
رحلة تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
واصلت هولدر نشر الصور طوال فترة العطلة، بما في ذلك صورة لها على الشاطئ وهي تسترخي على كرسي التشمس مع بالمر واقفًا على مسافة قصيرة في الخلفية. يشتهر المكان الذي زاره الزوجان بتقديمه وجبات فاخرة، حيث يبلغ سعر لحم البقر الياباني الواغيو حوالي 800 جنيه إسترليني.
حافظ بالمر على صورة عامة خاصة نسبيًا منذ صعوده إلى النجومية في تشيلسي، لذا قدمت المنشورات لمحة نادرة عن حياته الشخصية. كانت ردود فعل المشجعين على الإنترنت مزيجًا من التسلية والفضول، مع الاعتراف بشكل كبير بأن لاعب الوسط قد حصل على إجازة بدلاً من التغيب عن مباراة.Instagram
بالمر حول إدارة الدقائق
قام طاقم تشيلسي بإدارة عبء عمل بالمر في الأسابيع الأخيرة. لم يشارك في مباراة هال، ولم يكن هذا القرار تأديبياً، بل احترازياً من قبل المدرب ليام روزينيور.
عانى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من موسم متقطع بسبب إصابات طفيفة، ويحرص النادي على الحفاظ على لياقته البدنية الكاملة خلال الأشهر الأخيرة من الموسم، حيث ينافس البلوز على مراكز دوري أبطال أوروبا. اعتبرت الإدارة الداخلية أن الاستراحة القصيرة من التدريبات مفيدة. ومن المتوقع أن يعود إلى كوبهام الأسبوع المقبل وينضم إلى الاستعدادات قبل مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي في ستامفورد بريدج.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سجل بالمر هدفًا من ركلة جزاء ضد ليدز في المباراة الأخيرة، لكنه أضاع فرصة في الدقائق الأخيرة ليفوز باللقب، حيث سدد الكرة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتعادل تشيلسي مع فريق دانيال فاركي.
على الرغم من هذه النكسة، لا يزال البلوز في مركز جيد في جدول الترتيب. يحتل الفريق حالياً المركز الخامس، بفارق نقطتين عن ليفربول في السباق على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يأمل تشيلسي أن يلعب بالمر المتجدد دوراً رئيسياً في المرحلة الأخيرة من الموسم.
