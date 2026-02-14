عطلة كول بالمر في عيد الحب! نجم تشيلسي يسافر إلى دبي بينما يذهب زملاؤه في رحلة إلى هال

اختار لاعب وسط تشيلسي بالمر تغيير الأجواء في عيد الحب، وسافر إلى دبي مع شريكته أوليفيا هولدر بينما حقق زملاؤه في الفريق فوزًا بنتيجة 4-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على هال يوم الجمعة.

لم يسافر اللاعب الدولي الإنجليزي مع الفريق، بل توجه إلى الشرق الأوسط لقضاء عطلة شتوية قصيرة. وثقت هولدر الرحلة على إنستغرام، حيث شاركت صوراً من الفندق الذي أقاما فيه، وسرعان ما انتشرت على الإنترنت. أظهرت إحدى الصور بالمر في انعكاس المرآة خلف هولدر وهي تقف حاملة باقة من الورود. وأظهرت صورة أخرى مجموعة من الهدايا، بما في ذلك حقيبة يد من شانيل، مما يشير إلى عيد حب أول فخم معاً بعد أن بدأ الثنائي المواعدة في أواخر العام الماضي.

كما أفادت التقارير أن الثنائي أمضى أمسية في GAL في دبي، وهو مطعم راقي متخصص في المأكولات التركية والمتوسطية.