"عشر كرات أخرى" - بقي ويليام أوسولا لوقت متأخر في تدريبات نيوكاسل ليمارس الهدف الذي سجله ضد مانشستر يونايتد

أظهر المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا سرعة مخيفة ورباطة جأش لتسجيل هدف الفوز، وهو هدف قال مدربه إنه لم يكن محض صدفة. كشف هاو أن الشاب طلب بشكل خاص وقتًا إضافيًا في ملعب التدريب قبل 24 ساعة فقط من المباراة لتجربة هذا السيناريو بالضبط.

وقال مدرب نيوكاسل بعد المباراة: "كان هناك لحظة اعتقدت فيها أنه سيخرج من العشب وستخرج الكرة من الملعب. أعتقد أنه أبلى بلاءً حسناً في إبقائها داخل الملعب... طلب ويل بعد التدريب أمس 10 كرات إضافية. أراد 10 تسديدات إضافية ونسخة طبق الأصل من الهدف الذي سجله اليوم. سجل ثمانية من أصل 10. الفضل كله يعود إلى اللاعب لأنه أراد ذلك، أراد أن يفعل المزيد قبل أن يدخل الملعب. أنا أؤمن بشدة بمبدأ "اعمل جيدًا، وستحصل على المكافأة". أنا سعيد جدًا من أجله شخصيًا".