عشر بطاقات حمراء في موسم واحد! أكثر حالات الطرد غباءً في تشيلسي في موسم 2025-26 - مرتبة حسب الأهمية

كانت البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيدرو نيتو ضد أرسنال يوم الأحد هي العاشرة لفريق تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث تلقى تسعة لاعبين بطاقات حمراء إلى جانب المدرب السابق إنزو ماريسكا. تم إلقاء اللوم جزئياً على الإيطالي بسبب انضباط الفريق السيئ الذي عانى منه خلال النصف الأول من الموسم، ولكن يبدو أن هذا النمط مستمر الآن تحت قيادة ليام روزينيور، حيث تسبب نيتو في إنهاء البلوز مباريات متتالية في وضع غير متكافئ من حيث العدد.

وقال روزينيور بعد الخسارة 2-1 في ملعب الإمارات: "نحتاج إلى فعل شيء ما [بشأن انضباطنا]، هذا أمر مؤكد. أحتاج إلى التحدث إلى الجهاز الفني والموظفين في النادي واللاعبين، لأن هذا الأمر غير مقبول". "أعلم أن سجل النادي ليس جيدًا منذ بداية الموسم، والآن أصبح سيئًا. لعبنا 10 مباريات عندما كنت في المنصب ولم نواجه هذه المشاكل، لكننا واجهناها في مباراتين. هناك مشكلة عميقة نحتاج إلى معالجتها".

مهما كانت هذه المشكلة العميقة، فإن روزينيور بحاجة إلى القضاء عليها، حيث أن بعض البطاقات الحمراء التي حصل عليها تشيلسي هذا الموسم لا يمكن تبريرها. مع أخذ ذلك في الاعتبار، صنّفت GOAL 10 حالات طرد (حتى الآن!) حسب درجة غبائها...