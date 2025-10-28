عرض الزواج على صديقته في توقيت غريب واتهمه لاعب ليفربول بتقليد مورينيو .. حكايات عالم "الأناني" برندان رودجرز

المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، والذي هاجمه المساهم الأكبر ديرموت ديزموند بضراوة في بيان استثنائي، واصفًا إياه بـ"السام والمثير للانقسام والأناني"، ليس غريبًا على هذا النوع من العواصف التي تدور حوله حاليًا.
قفز رودجرز (استقال) قبل أن يتمكنوا من إقالته خلال موسم كارثي، لكن ديزموند ظل يوجه ضربات علنية قوية للرجل الأيرلندي الشمالي.
إنها سمعة تلقت ضربات بالفعل في بعض الأحيان خلال رحلته التدريبية التي استمرت 17 عامًا - والتي كان خلالها تحت الأضواء بسبب حياته الشخصية في مناسبات عديدة.
جاء في بيان ديزموند اللاذع حول رحيل رودجرز: "كانت كلماته وأفعاله مثيرة للانقسام ومضللة وتخدم مصالحه الذاتية. لقد ساهمت في خلق جو سام حول النادي وأججت العداء تجاه أعضاء الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة".
تمتلئ فصول حياة رودجرز بالكثير من القصص الغريبة والمثيرة للدهشة، والتي استعرضتها صحيفة "ديلي ميل"، فيما يلي: