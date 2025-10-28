Brendan Rodgers GOAL ONLYGOAL AR
معتز الجمال

عرض الزواج على صديقته في توقيت غريب واتهمه لاعب ليفربول بتقليد مورينيو .. حكايات عالم "الأناني" برندان رودجرز

انفصال المدير الفني برندان رودجرز عن سلتيك هو الفصل المتفجر الأخير في مسيرة مليئة بالأحداث الدرامية والمثيرة للجدل والمحرجة أحيانًا.

المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، والذي هاجمه المساهم الأكبر ديرموت ديزموند بضراوة في بيان استثنائي، واصفًا إياه بـ"السام والمثير للانقسام والأناني"، ليس غريبًا على هذا النوع من العواصف التي تدور حوله حاليًا.

قفز رودجرز (استقال) قبل أن يتمكنوا من إقالته خلال موسم كارثي، لكن ديزموند ظل يوجه ضربات علنية قوية للرجل الأيرلندي الشمالي.

إنها سمعة تلقت ضربات بالفعل في بعض الأحيان خلال رحلته التدريبية التي استمرت 17 عامًا - والتي كان خلالها تحت الأضواء بسبب حياته الشخصية في مناسبات عديدة.

جاء في بيان ديزموند اللاذع حول رحيل رودجرز: "كانت كلماته وأفعاله مثيرة للانقسام ومضللة وتخدم مصالحه الذاتية. لقد ساهمت في خلق جو سام حول النادي وأججت العداء تجاه أعضاء الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة".

تمتلئ فصول حياة رودجرز بالكثير من القصص الغريبة والمثيرة للدهشة، والتي استعرضتها صحيفة "ديلي ميل"، فيما يلي:

    عرض الزواج

    جاء عرض زواج رودجرز الرومانسي العلني على منسقة السفر السابقة بنادي ليفربول شارلوت سيرل، في عام 2016 بعد 68 يومًا فقط من إنهاء إجراءات طلاقه.

    أصبح تطليق سوزان، التي استمر زواجه بها 14 عامًا، رسميًا في ديسمبر 2015، وفي فبراير التالي شوهد رودجرز راكعًا على ركبة واحدة في تايمز سكوير بنيويورك.

    صُدم السياح عندما تعرفوا على رودجرز وهو الرجل الجاثي أمام صديقته البالغة من العمر 33 عامًا آنذاك بعد أن قدم لها باقة من الورود، وهي أم لطفل واحد.

    شوهد الزوجان يتوقفان في سيارة مرسيدس، وقدم عرض الزواج أمام مصور قبل المغادرة مرة أخرى.

    كانت الآنسة سيرل منسقة السفر في ليفربول عندما التقت برودجرز لأول مرة - الذي كان يتقاضى 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا كمدرب للنادي - في عام 2013.

    يُقال إن مدرب سوانزي وريدينج السابق 'صادقها' بينما كانت في طور الطلاق من زوجها، ستيفن هيند.

    أخبر الجيران كيف أنهم كانوا يرون رودجرز غالبًا يركن سيارته البورش بالقرب من المنزل المستأجر الذي كانت تتقاسمه مع ابنتها البالغة من العمر 15 شهرًا آنذاك.

    كانت سيرل في طور الطلاق من زوجها الذي دام 17 شهرًا، والذي صدر بحقه أمر تقييدي ضد سيرل في أغسطس 2014 بعد إرسال سلسلة من الرسائل النصية الخبيثة لها حول رودجرز وانهيار زواجهما.

    كان رودجرز وزوجته السابقة معًا لمدة 20 عامًا، ومتزوجين لمدة 14 عامًا، عندما انتشرت أخبار نيتهما الانفصال. بدلاً من تسوية الإجراءات بسرعة ودية، شهد مايو 2015 رفع سوزان دعوى قضائية ضد زوجها الذي سيصبح قريبًا سابقًا، سعيًا للمطالبة بـ 50 في المائة من أرباحه المستقبلية، بالإضافة إلى نصف مصدر ثروة كبيرة.

  • ثروة عقارية هائلة

    سلط النزاع الضوء على إمبراطورية العقارات المكونة من 102 منزل للمدرب، والتي أسسها مع سوزان وشريكته في العمل جوديث أوهاجان.

    قيل إن محفظة "الشراء للتأجير" التي تقدر بملايين الجنيهات كانت ذات قيمة كبيرة لدرجة أن التقييم المستقل لقيمتها كلف الزوجين 32,000 جنيه إسترليني.

    كانت المنازل التي يملكها رودجرز منتشرة في جميع أنحاء إنجلترا، من ساوث شيلدز في تاين آند وير، إلى ريدينج في بيركشاير، ولكن من غير المعروف ما الذي تضمنته التسوية النهائية التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2015 بين الطرفين.

    بدا كلا الزوجين السابقين حريصين على تجاوز الحكم، حيث يُعتقد أن سوزان انتقلت إلى ماربيا خلال صيف 2015.

    كواليس ليفربول

    خلال فترة رودجرز في الأنفيلد أيضًا، كانت هناك نظرة رائعة على شخصيته من خلال الفيلم الوثائقي 'كونك ليفربول' الذي عُرض خلف الكواليس.

    أظهر للكاميرات منزله حيث كانت هناك لوحة عملاقة لنفسه معلقة، مما أدى إلى الكثير من السخرية من المشجعين.

    على الرغم من بعض الاتهامات بأن الصورة كانت مؤشرًا على غرور كبير وانعدام التواضع، تلقى رودجرز الصورة كهدية من مؤسسة خيرية للمعاقين في سوانزي.

    لحظة مدهشة أخرى في الفيلم الوثائقي المكون من ستة أجزاء في عام 2012 كانت 'خدعة الأظرف' التي قوبلت بانتقادات واسعة.

    تضمنت الحيلة إخبار اللاعبين بأنه كتب أسماء في ثلاثة أظرف تخص أولئك الذين شعر أنهم 'سيخذلون الفريق' بحلول نهاية الموسم، في محاولة لرفع الدافع والروح التنافسية.

    كانت النتيجة مختلفة قليلاً في الممارسة، حيث شارك جلين جونسون لاحقًا أنه يتذكر أنه كان 'ينظر حوله متسائلاً، "هل هو جاد بحق الجحيم؟". قبل أن يضيف: "سيد الفنون المظلمة - ورئيس رودجرز السابق - جوزيه مورينيو كان مبتكرًا للخدعة، لديه الكثير من سلوكياته التي تبدو أحيانًا وكأنه يحاول أن يكون مورينيو، أتعلم عندما يحاول شخص ما جاهدًا أكثر من اللازم؟ الأمر لا يحمل نفس التأثير".

    أُقيل رودجرز من تدريب ليفربول في عام 2015 قبل أن يحيي سمعته شمال الحدود في فترته الأولى مع سلتيك خلال ثلاث سنوات مليئة بالبطولات قبل خمس سنوات وفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي.

    الانفصال عن سلتيك

    عاد إلى سلتيك في يونيو 2023، لكنها لم تكن مرآة لحالة الحب المتبادل من فترته الأولى في النادي.

    في العام الماضي، أوقع رودجرز نفسه في ورطة لقوله 'فتاة جيدة' لمراسلة بي بي سي جين لويس خلال تبادل حاد - ووُصف بعد ذلك بأنه 'ديناصور'.

    في فيديو التبادل، الذي نشرته بي بي سي على تيك توك في ذلك الوقت، بدا أن رودجرز يربت على لويس بعد تعليقه 'فتاة جيدة'، قبل أن يبتعد لينهي المقابلة فجأة.

    كانت لويس (53 عامًا) قد طلبت من رودجرز أن يشرح نفسه بعد أن قال لها: 'فيما يتعلق بسباق اللقب، القصة كُتبت بالفعل عن هذه المجموعة، لكننا سنكتب قصتنا الخاصة'. عندما طلبت منه التوضيح، بدا غير راضٍ عن خط الأسئلة وقال: 'لا، لا، أنتِ تعرفين بالضبط ما أعنيه'.

    ضغطت لويس مرة أخرى على رودجرز للشرح، لكن بدا أنه ينهي المقابلة وقال: 'انتهى، فتاة جيدة، أحسنتِ'.

    دعا نشطاء في حملة 'من أجل نساء اسكتلندا' رودجرز إلى الاعتذار. قالت متحدثة باسمهم: 'من المحبط أن التمييز الجنسي العابر لا يزال متجذرًا في الرياضة. يتم التقليل من شأن إنجازات النساء ورفضها، وتقويض مكانتهن المهنية. رودجرز مدين للمراسلة باعتذار.'

    رفض رودجرز الاعتذار وبدلاً من ذلك ألقى باللوم على 'المجتمع' لـ 'البحث عن شيء مسيء'. وقال: 'لقد تحدثت إلى جين وضحكنا حول هذا الأمر. ستستمر في طرح أسئلة محرجة عليّ أنا متأكد، لكنني أراها كل أسبوع. لدينا علاقات جيدة، كما هي علاقتي بمعظم الناس في حياتي، سواء كانت مهنية أو اجتماعية".

    والآن غادر رودجرز النادي، حارقًا الجسور وهو يقفز من السفينة مع تأخر العملاق الاسكتلندي بفارق ثماني نقاط عن المتصدر المفاجئ هارتس، ليغلق فصلًا آخر من نقطة اشتعال استثنائية في مسيرته المتقلبة.

    إلى أين ستأخذه الرحلة بعد ذلك لا يزال غير معروف، ولكن بناءً على الأدلة السابقة، والتي يوجد منها الكثير الآن، سيحتاج المشجعون إلى ربط أحزمتهم.