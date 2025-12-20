ابتسامات علنية وتوتر خلف الكواليس .. خلاف محتدم يهدد علاقة ديمبيلي بإنريكي واللاعب يرفع شكواه لإدارة باريس

جائزة الكرة الذهبية، جوائز جماعية، تقدير عالمي: يعيش عثمان ديمبيلي عامًا استثنائيًا على الصعيد الفردي. لكن في نادي باريس سان جيرمان، وراء الابتسامات الرسمية، بدأ التوتر يظهر بين الجناح الفرنسي ومدربه لويس إنريكي.
موسم ذهبي... لكن حاضر محبط
خلال عام 2025، وصل عثمان ديمبيلي إلى القمة. مع باريس سان جيرمان، فاز بكل شيء تقريباً. على الصعيد الفردي، حقق نجاحاً أكبر بفوزه بجائزة الكرة الذهبية في سبتمبر، قبل أن يضيف إليها جائزة "ذا بيست" من الفيفا، التي سلمت له مساء الثلاثاء في الدوحة. قلة من اللاعبين يمكنهم تحقيق مثل هذه الإنجازات في فترة قصيرة.
ومع ذلك، من الناحية الرياضية، تروي بداية الموسم الحالي قصة أخرى. أقل سلاسة. أكثر تقطعاً. بين المشاكل البدنية والإدارة الحذرة لعودته، يجد بطل العالم 2018 صعوبة في استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لباريس.
لويس إنريكي يتريث، ديمبيلي يفقد صبره
منذ عودته إلى المنافسة، يراعي لويس إنريكي لاعبه. أكثر من اللازم، حسب رأي المعني نفسه، حيث يشارك اللاعب كبديل في العديد من المباريات، لعدم رغبة المدرب الإسباني في المجازفة به، وهو ما جعل الفرنسي يشعر بالضيق.
مرة أخرى، اكتفى بدقائق قليلة في مباراة فلامنجو. لم يكن دخوله مطمئنًا. فقد أخطأ في التسديدات، وأهدر الفرص، وفشل في ركلة الجزاء خلال ركلات الترجيح. وهي صور نادرة بالنسبة للاعب اعتاد باريس على أن يحدث الفارق في اللحظات الحاسمة.
وفقًا للصحفي الفرنسي برتراند لاتور، فإن هذا الانخفاض في الأداء لا يقتصر على الملعب فقط.
خلاف عميق مع الموظفين
خلال ظهوره في برنامج Late Football Club، كشف الصحفي من قناة "كانال بلس" عن وضع أكثر توتراً مما يبدو عليه. يبدو أن ديمبيلي والطاقم الفني للباريس سان جيرمان لا يتفقان على تقييم حالته البدنية.
الخطاب الداخلي واضح من جانب الإدارة: اللاعب ليس جاهزًا بعد لبدء المباريات. وقد تعزز هذا الحذر منذ إصابته ضد بايرن ميونخ (الخسارة 1-2)، ناهيك عن مرضه الذي حرمه من السفر إلى بيلباو.
المشكلة هنا أن ديمبيلي يختلف مع وجهة النظر التي تميل إلى عدم المجازفة، ويؤمن بأنه أصبح جاهزًا من أجل اللعب بشكل أساسي.
ديمبيلي مصمم على استعادة مكانته
النجم الفائز بالكرة الذهبية يؤمن بأنه استوفى كافة شروط العودة للملاعب، مثل التواجد بانتظام في التدريبات والدخول تدريجيًا في زخم المباريات والظهور بشكل جيد في الدقائق التي لعبها، مما يجعل غيابه غير مفهوم بالنسبة له.
يبدو أن هذه الإحباط قد تجاوز نطاق الرياضة. فقد جرت محادثات بين عائلة ديمبيلي وإدارة النادي لمناقشة هذا الموضوع الحساس. وتركز القلق على حالة اللاعب وعلى تأثير هذه الحالة على غرفة الملابس.
حالة معروضة علناً
وقد لخص برتراند لاتور هذا التوتر بصراحة قائلاً: "هناك مشكلة بين الجهاز الفني والنادي واللاعب. لأن إنريكي يعتبر أنه ليس جاهزاً لبدء المباراة، ولهذا السبب لم يبدأ أي لقاء منذ إصابته ضد بايرن ميونخ، على الرغم من مرضه هو الذي حرمه من المشاركة في مباراة بيلباو. يعتقد الطاقم الفني أنه لا يمكنه البدء، بينما يعتقد اللاعب، على العكس من ذلك، أنه بحاجة إلى بدء المباريات، ليواصل أداءه، ويكتسب إيقاعًا ويصبح فعالًا مثلما كان.
كل هذا يخلق توترات داخل النادي. كانت هناك مناقشات بين اللاعب، ومجموعة اللاعبين، ولا سيما القادة، لمناقشة هذه المشكلة".
في باريس سان جيرمان، تظل إدارة الأنا مسألة حساسة. عندما يشتكي اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ويتمسك المدرب بموقفه، فإن أي شرارة صغيرة يمكن أن تشعل الأجواء. سيتعين على لويس إنريكي اتخاذ قرار. بسرعة.