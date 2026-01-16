أسكت الجميع بهدفه المذهل: عثمان ديمبيلي يكرس عقدته للأخوين مبابي .. وفرصة لتكرار إنجاز رونالدو الذي لم يحققه ميسي!

"الماكينة دارت" .. هكذا حمل عثمان ديمبيلي، لواء الباريسيين في مباراة ليل، ليوجه رسالة بأن عملاق "بارك دي برانس" لا ينوي التخلي عن لقب "ليج 1" بسهولة، في ظل انتفاضة لانس.

وبهدفيه في شباك ليل، قاد نجم البالون دور، باريس سان جيرمان للفوز بنتيجة (3-1)، على ملعب الأمراء، في مباراة الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وأحرز ديمبيلي الهدفين الأول والثاني، قبل أن يوقع برادلي باركولا على الهدف الثالث، في الدقائق 13 و64 و90+3، ليرفع باريس سان جيرمان، رصيده إلى 42 نقطة، وينتزع "مؤقتًا" صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن لانس، بينما تجمد رصيد ليل عند 32 نقطة، في المركز الرابع.