فيديو | حمدالله بعد سداسية حضرموت : الشباب ستكون له كلمة في تحديد الفائز بدوري روشن هذا الموسمّ

رغم ابتعاد الشباب عن المنافسة على دوري روشن السعودي هذا الموسم، إلا أن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله يؤمن بأن فريقه ستكون له كلمة قوية في حسم لقب الفائز بالبطولة.

حمدالله نجم في تسجيل 6 أهداف أو ما يعرف بـ"دبل هاتريك"، في المباراة التي فاز بها الشباب أمس، الثلاثاء، أمام تضامن حضرموت اليمني 13/0، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال الخليج.

وبهذه النتيجة.. وصل الشباب إلى نقطته السابعة؛ ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج، كـ"وصيف" للمجموعة الثانية - خلف الريان القطري "المتصدر" .