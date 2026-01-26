سيطرت بعض الأسئلة الجدلية على المؤتمر الصحفي للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، عقب الفوز أمام التعاون، لكنه فجر بعض المفاجآت كذلك.
بعد انتقادات عبدالله الماجد له .. أول تعليق من جورج جيسوس على تصريحات رئيس النصر ويوجه صدمة لنواف العقيدي
النصر يهزم التعاون
حقق النصر اليوم الإثنين، فوزًا مهمًا وصعبًا أمام التعاون، بهدف نظيف، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
هدف المباراة الوحيد سجله محمد الدوسري؛ لاعب سكري القصيم، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 بعدما حول عرضية من السنغالي ساديو ماني إلى رأسية في الشباك بالخطأ.
هذا الانتصار رفع رصيد العالمي للنقطة الـ40، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متأخرًا بأربع نقاط فقط عن الهلال "المتصدر". فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 35 نقطة في المركز الخامس.
جيسوس عن الانتصار أمام التعاون
عقب المباراة، حضر جيسوس المؤتمر الصحفي للرد على أسئلة الصحفيين، وبشأن الفوز قال: "هذا ثالث انتصار على التوالي لنا، وقد جاء أمام واحد من أفضل فرق الدوري، بجانب أننا قدمنا أداءً جيدًا، أهنئ اللاعبين والجماهير على هذا الفوز".
وأضاف: "فريقنا تحسن مع عودة ساديو ماني ومحمد سيماكان، ورغم الإرهاق البدني إلا أن لاعبينا كانوا جاهزين هجوميًا ودفاعيًا، خاصةً دفاعنا في آخر عشر مباريات".
بسؤاله عن سبب استبعاد البرازيلي أنجيلو من قائمة المباراة، أوضح المدرب البرتغالي: "هو لاعب يقدم الكثير للفريق من الناحية الدفاعية والهجومية، لكن عدم مشاركته اليوم لا تعني غيابه عن المباراة المقبلة".
تعليقه على انتقاد عبدالله الماجد
في حوار بالأمس مع بودكاست "سقراط"، انتقد عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة النصر "المؤسسة غير الربحية"، جورج جيسوس سواء طريقة لعبه أو اختياره للصفقات، إذ قال: "عندي قلق شخصي من طريقة لعب المدرب وعدم تدويره للاعبين، واعتماده على الضغط العالي وما يسفر عنه من إصابات. بخلاف هذا لست مقتنعًا ببعض اختياراته في الصفقات".
الصحفيون في المؤتمر الصحفي الليلة سألوا جيسوس عن تلك التصريحات، فجاء تعليقه هادئًا: "لا تعليق، أنا مدرب وليس لي علاقة بتصريحات الرئيس".
- Getty Images Sport
صدمة لنواف العقيدي
تطرق جورج جيسوس كذلك في مؤتمره الصحفي للحديث عن مستقبل الحارس البرازيلي بينتو، بعدما كان على وشك الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل عدم قناعته به واعتماده بشكل أساسي على الحارس السعودي نواف العقيدي.
في هذا الشأن، أوضح المدرب: "بينتو مستمر معنا حتى نهاية الموسم. النصر يمتلك اثنين من أفضل الحراس على مستوى الدوري، واختيار الأساسي منهما يكون على حسب ظروف كل مباراة".
تلك التصريحات تأتي بمثابة الصفعة للعقيدي، بعدما استبعده جيسوس من مواجهة الليلة أمام التعاون، في وقت كان به مهيمنًا على حماية عرين العالمي.
لكن يبدو أن أخطاء الحارس السعودي الساذجة في المباريات الأخيرة، دفعت مدربه لإعادة الحسابات ومنح فرصة لبينتو.
تعليق عبدالله الماجد على الفوز
على جانب آخر، خرج عبدالله الماجد؛ رئيس النصر، مشيدًا بالمستوى الذي قدمته كتيبة جورج جيسوس أمام التعاون، واصفًا فريقه بـ"الثقيل فنيًا وعناصريًا".
وكتب الماجد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "انتصار جديد يؤكد أن النصر ثقيل فنيًا وعناصريًا، جاء أمام فريق منافس يقدم مستويات ونتائج جيدة هذا الموسم، لكن الحضور الذهني للاعبين كان ظاهرًا، إضافة إلى الرغبة بتحقيق نتيجة إيجابية".
واختتم: "شكرًا للجماهير العاشقة التي حضرت وآزرت، هي الرهان الذي لم يخسر يومًا في تاريخ العالمي".