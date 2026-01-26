بعد انتقادات عبدالله الماجد له .. أول تعليق من جورج جيسوس على تصريحات رئيس النصر ويوجه صدمة لنواف العقيدي

حقق النصر اليوم الإثنين، فوزًا مهمًا وصعبًا أمام التعاون، بهدف نظيف، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

هدف المباراة الوحيد سجله محمد الدوسري؛ لاعب سكري القصيم، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 بعدما حول عرضية من السنغالي ساديو ماني إلى رأسية في الشباك بالخطأ.

هذا الانتصار رفع رصيد العالمي للنقطة الـ40، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متأخرًا بأربع نقاط فقط عن الهلال "المتصدر". فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 35 نقطة في المركز الخامس.