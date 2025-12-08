Saudi Arabia Morocco GOAL ONLYGoal AR
"لقطة نجم النصر لا تحدث في الحواري وجُبن طارق السكتيوي سيبعده عن المنتخب الأول"! .. ردود الفعل على قمة السعودية والمغرب بكأس العرب 2025

المغرب والسعودية يطيران إلى ربع النهائي؛ وسط غضب جماهيري كبير..

عندما تريد أن تتحدث عن الإثارة الكروية؛ فيجب عليك أن تُشاهد مباراة منتخب المغرب ضد نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

أيضًا.. إذا أردت معرفة القوة الجماهيرية في عالم كرة القدم؛ سيكون عليك فقط أن تُشاهد شاشة ملعب "لوسيل"، والتي كُتِب عليها رقم "78 ألفًا و131 مشجعًا".

نعم.. هذا هو العدد الذي حضر قمة المغرب والسعودية، في البطولة العربية للمنتخبات؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

المباراة أوفت بكامل وعودها من حيث الإثارة، حتى ولو لم تكن عالية فنيًا؛ حيث حسمها المنتخب المغربي بنتيجة (1-0) ضد الأخضر السعودي، بهدف سجله كريم البركاوي في الدقيقة 11.

وبهذه النتيجة.. تأهل المغاربة إلى دور ربع النهائي من كأس العرب 2025، كـ"متصدرين" للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن السعودية، التي صعدت كـ"وصيفة".

وسيُقابل المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني "متصدر المجموعة الأولى"؛ بينما سيواجه المغرب السوريين

    تفاعل سعودي كبير على منصات التواصل الاجتماعي

    ومن ناحيتهم.. تفاعل الجمهور السعودي بقوة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصة "إكس"؛ وذلك عقب هزيمة منتخب بلادهم (0-1) أمام المغرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    وركز الجمهور السعودي على 3 أمور تحديدًا، بعد هزيمة السعودية ضد المغرب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خطأ مدافع النصر عبدالإله العمري، في هدف المغرب ضد السعودية؛ ومن ثم قيامه بلوم زميله نواف بوشل وليس نفسه.

    * ثانيًا: تنفيذ مهاجم الهلال عبدالله الحمدان الكارثي، لركلة الجزاء التي تحصلت عليها السعودية ضد المغرب؛ وذلك على طريقة "بانينكا".

    * ثالثًا: عدم الحلول التكتيكية من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مباراة المغرب؛ مع اكتفائه بالانفعال على خط التماس فقط.

    وسنستعرض من ناحيتنا، أبرز ردود الأفعال السعودية عبر منصة "إكس"؛ بعد هزيمة المنتخب السعودي ضد المغرب، في ليلة الإثنين المثيرة.. 

  • عبدالإله العمري "قنبلة موقوتة" داخل المنتخب السعودي

  • لقطة عبدالإله العمري لا تحدث في مباريات الحواري!

  • مَن لم يلحق بسامي الجابر عليه أن يتابع عبدالله الحمدان!

  • كروت عبدالله الحمدان أكثر من أهدافه في الملاعب!

  • "المتعصبين فقط هم من يهاجموا الحمدان والعمري"

  • هيرفي رينارد.. مدرب كارثي واستمراره أكبر خطأ

  • اتهام هيرفي رينارد بتعمد خسارة السعودية ضد المغرب!

    الجمهور المغربي غاضب رغم الفوز على المنتخب السعودي

    ومن ناحيته.. الجمهور المغربي وعلى الرغم من الفوز ضد المنتخب السعودي (1-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ إلا أنهم شنوا هجومًا عنيفًا على مدربهم طارق السكتيوي.

    أيضًا.. تم تحميل الجامعة المغربية لكرة القدم مسؤولية الأداء غير الجيد، في البطولة العربية حتى الآن؛ وذلك نظرًا لعدم وجود تخطيط، للمنتخب الثاني أو المحلي.

    ويخوض المنتخب المغربي بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها؛ وذلك بـ"الصف الثاني"، وبقيادة فنية من السكتيوي وليس وليد الركراكي.

  • اللوم على الجامعة المغربية لكرة القدم بسبب انعدام التخطيط

  • طارق السكتيوي لن يحلم بتدريب المنتخب المغربي الأول أبدًا

  • كيف يمدحه بيراميدز؟.. هجوم عنيف على نجم المنتخب المغربي

