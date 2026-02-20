Goal.com
محمود خالد

ضمك عادل الاتحاد والأهلي في قاموسه: حمد الله يوقظ الوحش مع ابن زكري .. ولكن الشباب ليس مجرد "بوصلة"!

ثلاثية ضمك تثبت أن بن زكري طوق نجاح وليس نجاة..

بعد "دابل هاتريك" أعاد حلم الشباب الخليجي، كان لزامًا على عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الليوث، أن يثبت للجميع بأنه ليس شرطًا أن يكون المنافس صيدًا سهلًا، كي يعلن عن عودته بكل قوة، بعد غياب طال بسبب الإصابات.

في ليلة القيادة الأولى للمدرب الجزائري نور الدين بن زكري، حقق الشباب انتصارًا ثمينًا على مضيفه ضمك بنتيجة (3-1)، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن حساب الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وجاءت ثلاثية الشباب عن طريق عبد الرزاق حمد الله وسعد بالعبيد ويانيك كاراسكو في الدقائق 18 و58 و84، بينما وقع فالنتين فادا على هدف ضمك، في الدقيقة 30.

ورفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك، عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر، المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى.

ماذا حدث في مباراة ضمك والشباب؟ وما صنعه حمد الله فوق أرض الميدان، في ليلة انتصاره الشخصي رقم 100 في دوري المحترفين السعودي، هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • ضمك يعادل الأهلي والاتحاد في قاموس حمد الله

    بعد غياب طويل، عاد حمد الله ليعلن نفسه أمام الجميع، بتحديات تواجه الهدّاف المغربي من أجل تحقيق موسم تاريخي، بعد فوزه مع المغرب بكأس العرب 2025..

    * إنقاذ الشباب من الهبوط.

    * تعويض التراجع الكبير في سباق الهداف التاريخي لدوري روشن، مع عمر السومة.

    في خضم هذا التحدي، تمكن حمد الله من التوقيع على هدف في مرمى ضمك، ليرفعه إلى مصاف ضحاياه في الملاعب السعودية، بالهدف التاسع في شباكه، ليعادل "فارس الجنوب"، كلًا من ناديي الأهلي والاتحاد، في استقبال 9 أهداف في جميع المسابقات من الهدّاف المغربي.

    وبالنظر إلى سجل حمد الله في جميع المسابقات، فإن الفيحاء هو "الضحية الكبرى" في سجل حمد الله، برصيد 19 هدفًا في شباكه.

  • هدف وكعب وضربة كوع .. حمد الله فعل كل شيء!

    في ليلة الهدف رقم "152" في دوري روشن، يمكن القول إن حمد الله كان بمثابة النموذج المثالي للمهاجم رقم "9"، في مواجهة ضمك.

    حمد الله كان بمثابة القناص، الذي امتلك مهارة المراوغة واختيار الوقت المناسب للتسديد في زاوية صعبة، واستقبال عرضية، ليضع رأسية أخرى ألغيت بداعي التسلل، و"بري أسيست" لهدف سعد بالعبيد، بتمريرة رائعة بالكعب.

    لنعد إلى لقطة الهدف الملغي، فإن حمد الله كان بمثابة "الجاني والضحية" في آن واحد، فمن غير المنطقي أن تتسبب في إصابة دامية بضربة كوع، ثم تشكو من عدم احتساب الهدف، وتعلل الأمر بأنك لم ترَ سانوسي الهوساوي لحظة ضربة الرأس.

    بن زكري يوقظ الوحش .. ولكن!

    لعل من أبرز الانتقادات التي طالت الشباب مع مدربه السابق إيمانول ألجواسيل، هو التكتل الدفاعي البحت، وإن فسره المدرب الذي اعتاد على الضغط الهجومي مع ريال سوسييداد، هو معاناة الليوث مع غياب الدعم وأزمة الإصابات وحاجة الفريق للتدعيمات.

    رئيس الشباب أثار حالة من الجدل، خلال الأيام الماضية، برسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، بشأن وعودها إلى شيخ الأندية، مؤكدًا أنه تلقى وعودًا لم تنفذ، أبرزها فيما يتعلق بالصفقات الأجنبية.

    ولكن، يمكن القول إن الشباب، مع مدربه نور الدين بن زكري، أعاد شخصيته الهجومية، بالإمكانات المتاحة، بثلاثة أهداف، واثنين ملغيين، رغم أن ضمك لم يكن ذلك المنافس السهل.

    الشباب أظهر حالة من اللامركزية في الخطوط، فتجد حمد الله يتراجع مع يانيك كاراسكو وبراونهيل، وتشاهد انطلاقات الأظهرة، وخاصة همام الهمامي الذي كان مصدر خطورة بكراته العرضية، فضلًا عن التقدم "المحسوب" للدفاع.

    ولكن، مع إيقاظ وحش حمد الله، لاحت معاناة الشباب مع الكرات العرضية التي كانت مصدر خطورة من قِبل كتيبة المدرب فابيو كاريلي، خاصة من خلال تحركات ضاري العنزي، فيما دفع الليث ثمن تقدم دفاعاته، في "1-2" صنعت هدف فادا.

    أبرزهم البليهي .. نجوم تذهل أعين رينارد

    مباراة شهدت تألق عبد الرزاق حمد الله وفالنتين فادا وياسين عدلي ومارسيلو جروهي، إلا أنها كشفت النقاب عن عدة مواهب سعودية، قد تمثل خيارات سعيدة للمدير الفني هيرفي رينارد، من أجل المنتخب السعودي، في المرحلة المُقبلة، والذين نستعرضهم في نقاط..

    * علي البليهي: كما انتقدته مسبقًا، فإن مدافع الشباب، المُعار من الهلال، استحق الإشادة في مباراة ضمك، وبدا يتسلح بخبرته الطويلة، ليكون بمثابة رمانة الميزان الدفاعية مع ويسلي هويدت، حيث نجح في قطع أكثر من تمريرة عرضية وقصيرة، كما لعبت خبرته دورًا في إيقاف خطورة ياكو ميتي.

    * ضاري العنزي: ظهير ضمك، الذي كان مصدر إزعاج واضح، بتحركاته الهجومية في منطقة الشباب، وكراته العرضية، والذي لم يتمكن محمد الثاني من التعامل معه.

    * سعد بالعبيد: الظهير الأيسر للشباب، والذي ترجم خطورة ابن زكري في تحركات الأطراف لصنع الزيادة العددية الهجومية، وبخلاف دوره الدفاعي، فإنه تمكن من تسجيل هدف الانتصار بتسديدة رائعة في الشباك.

  • كلمة أخيرة .. عليك الحذر يا حمد الله

    رغم أن عبد الرزاق حمد الله كان عنوان التألق للشباب، اليوم، ولكن هناك رسالة يجب أن يعيها جيدًا، من أجل ختام موسمه بشكل رائع.

    حمد الله بعد تسجيله 6 أهداف في مرمى تضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج، قال "الشباب سيقول كلمته في الفائز بالدوري".

    ورغم أن حمد الله أراد أن يقول للجميع إن الشباب سيكون له بصمة، أمام الفرق المنافسة على اللقب، إلا أنه في ذات الوقت، حول الليث، إلى "بوصلة الدوري"، كما كان يقال على الطائي - على سبيل المثال - في السابق قبل هبوطه.

    حديث حمد الله ربما يعد تقليلًا من طموح الشباب، رغم أنه المتعارف عليه بأن الليث يصارع من أجل تفادي الهبوط، ولكن ربما منح القدر كتيبة النادي العاصمي، فرصة للخروج بمكاسب، بدلًا من أقل الخسائر.

    الشباب أحيا آماله في المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج، بعدما كان قريبًا من الوداع المبكر، ما يعطي الليث فرصة للخروج ببطولة، فضلًا عن منافسة حمد الله على الهداف التاريخي مع السومة، مع تقليص الفارق إلى سبعة أهداف (152 مقابل 159)، ما يعني أن دور الشباب قد لا يقتصر على كونه "بوصلة" فقط، بل يملك الفرصة لكتابة نهاية سعيدة لموسمه.

